Илья Лагутенко: «Я слишком доверчивый и честный человек»

Главный секс-символ российского рока Илья Лагутенко — теперь не только «ответственный за романтику» и за песни-«меамуры», которые запускают под кожу дельфинов. Вышедший несколько дней назад альбом «Восток X СевероЗапад» был записан по методу «марш-бросок и мозговой штурм» — впервые в истории группы за 10 дней — и, как нам показалось, содержит немало (невеселых) размышлений лидера «Мумий Тролля» о текущем моменте. Денис Бояринов вступил в переписку с Ильей Лагутенко о том, стоит ли искать подтексты в его песнях, и о том, почему он не ввязывается в политику.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5050198'>ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41098'>Мумий Тролль</a> на Яндекс.Музыке

— Бренд «Мумий Тролль» существует с 1983 года, но группа «Мумий Тролль» теперь новая и молодая (хоть и не начинающая). Она обновилась на 60%, но не все еще на это обращают внимание. О вашем земляке, мультиинструменталисте Саше DZA Холенко, мы писали. А вот о гитаристе Артеме Крицине и басисте Павле Вовке — еще нет. Они случайно не из Владивостока? Как вы познакомились?

— Артем из Магадана, его в свое время представил группе бывший гитарист, он начинал играть с нами со времен тура «SOS матросу», будучи ответственным за гитарные эффекты, так как экс-гитарист Юрий Цалер не интересовался гитарными технологиями. Павел из Санкт-Петербурга, и мы познакомились перед тем, как начали готовить тур «Морская. 20». Дело в том, что на альбомах «Морская» и «Икра» — как, впрочем, и на большинстве остальных — партии баса играли сессионные британские музыканты, и все эти годы у нас были проблемы в реализации концертных партий, чтоб они звучали в унисон с идеей оригинала. У Павла оказалось достаточно знаний, опыта и энтузиазма, чтобы преодолеть эту проблему.

© «Мумий Тролль»

— «Восток X СевероЗапад» — это не только название альбома, это курс. Каким курсом теперь идет новый «Мумий Тролль»?

— Это еще и география участников группы (смеется). Это был первый альбом за всю историю группы, который был записан непосредственно участниками концертного состава без предварительного «домашнего задания», а через «марш-бросок и мозговой штурм» — прямо в студии, всего за 10 дней.

— «МТ» всегда со вкусом выбирали места для записи новых альбомов. На этот раз вы сочиняли песни в самолетах, а записывались в Лос-Анджелесе, в частном музее музыкальных инструментов, расположенном в одной из первых калифорнийских телестудий CBS. Как вы там оказались?

— Меня познакомили с хозяином этого места несколько лет назад. Он не только увлеченный коллекционированием музыкальных инструментов человек, но и сам музыкант и композитор. При этом все собранное в этой студии не пылится, а функционирует. Вы бы, наверное, удивились, что «первая студия CBS» снаружи выглядит как заброшенный склад в индустриальном районе Подмосковья. В этом и прелесть многих вещей в Лос-Анджелесе. Все думают, что Голливуд — это сплошь гламур и понты, но на самом деле это не так. Тут очень много решает человеческий фактор — творческое трудолюбие и энтузиазм определенных персонажей.

© Сергей Сергеев

— На новом альбоме звучит марксофон — неожиданный выбор. Вы его достали из музейной коллекции?

— Да; его можно слышать в песне «Карты». В записи также использовано много не совсем рядовых клавишных инструментов — не только аналоговых синтезаторов, но и разных типов пианино, клавесинов и т.п. Я понимаю, что сейчас все эти звуки можно найти в любой библиотеке на вашем компьютере, но в работе с живыми инструментами есть особый шарм.

— Почему песня «Чайка» не вошла в альбом — отличная же песня? Чем она выбивается из общего ряда?

— Мы ее сочиняли для игры World of Warships и представляли на ежегодной конференции в 2016 году. Поэтому мне показалось не совсем верным представлять ее в рамках нового альбома.

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— «Восток X СевероЗапад» вышел в одно время с новым альбомом БГ «Время N». Как вам такое соседство? Какой у вас любимый альбом «Аквариума»?

— Да, я же фанат БГ с первых его альбомов. «Табу» во многом повлиял на мое желание сочинять песни. И остается моим самым близким сердцу альбомом группы. Я с интересом слежу все эти годы за работами «Аквариума». Мне очень близко мировоззрение БГ как автора и как человека.

— Мне показалось, что у альбомов «Восток X СевероЗапад» и «Время N» есть что-то общее. Хотя раньше мысль сравнить «Аквариум» и «Мумий Тролль» и не пришла бы в голову. Но вы теперь не только «ответственный за романтику», как это было раньше. Мне показалось, что в нынешних текстах Ильи Лагутенко, как и у БГ, щедро разбросаны едкие и злые высказывания о нынешних времени и реальности: «свинтили нас в заерзану мать», «восток алеет все дале, а мы-то в вигваме», «как будто не знали, что в этом тумане надо жить не по солнцу». Стоит ли искать подтексты в новых песнях «МТ» — или вы работаете в технике cut-up и все совпадения случайны?

— У меня всегда все на своеобразных подтекстах, но я никого не призываю ничего выискивать. Я просто считаю, что песня не должна быть, по сути, «газетной новостью». Она удачна, когда может быть «над новостями» — мнимыми и настоящими.

— «Мумий Тролль» и вы лично принимали активнейшее участие в самых разнообразных общественных движениях, кампаниях и инициативах — от защиты амурских тигров до фестиваля V-Rox во Владивостоке. Но, насколько помнится, ни разу не были замечены в каких-либо политических акциях. Вас не приглашают или вы отказываете? Вы считаете, что музыканты не должны «лезть в политику»?

— У меня нет специального профессионального интереса к политике, а участвовать в публичных дискуссиях на уровне кухонных дебатов как дилетант, мне кажется, не совсем этично.

Я никогда не видел себя в политической игре. Я слишком доверчивый и честный человек по природе. Хотя я и не считаю, что политика — это удел исключительно «кухарок» или «разведчиков»: там может быть место и «музыканту», и «столяру».

— В какой точке земного шара вы будете 18 марта и пойдете ли голосовать на выборах президента России?

— Посмотрел в план на год. Нас ждет очень длинная дорога на наши первые концерты на континенте Австралия. Думаю, урны по дороге найдутся.