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Что слушать в феврале — 2

Еще 8 примечательных альбомов месяца: вечеринка у бассейна «Пошлой Молли», Daniel Shake, сборник лейбла Ивана Дорна и возвращение Алены Свиридовой

текст: Сергей Мезенов
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    1. «Пошлая Молли»«Грустная девчонка с глазами как у собаки»

    «Это типичная вечеринка с бассейном, о боже мой», — с трудноописуемой смесью дерзости и бесконечного пофигизма, словно золотой медалист, засыпающий прямо на олимпийском пьедестале, тянет Кирилл Бледный, вокалист харьковского феномена «Пошлая Молли», и переходит к ударному припеву — «И я прыгаю в одежде в бассейн, я прыгаю в надежде на секс» (песня в этом месте превращается в лучший на свете летний фестиваль на стадионе, вмещающийся в 30 секунд припева). Эта гремучая смесь эйфории и отчаянной уязвимости, показательной бравады и веселой тоски, слабоумия и отваги — типичная начинка головы и сердца типичного подростка, и она же — главный козырь «Пошлой Молли»; трудно с ходу припомнить коллектив, которому удавалось столь же точно схватить этот кипучий эмоциональный коктейль в музыке. По крайней мере, если бы голова подростка могла вещать как радио, на этих волнах точно звучало бы что-то похожее — конвульсивный и расхлябанный синти-панк, снабженный жужжащей гитарой и завывающими синтами, в который влезают шумы и обрывки сэмплов, идиотские шуточки и многочисленные голоса, будто бы разговаривающие сами с собой («Буду твоим песиком. — Погоди, что?») и изъясняющиеся мемоемкими фразочками, из которых выйдут отличные статусы в соцсетях. «Что со мной, что со мной, что со мной», — повторяет застрявший в лупе голос Кирилла в финале все той же песни про вечеринку в бассейне. Да все нормально, парень. Просто лучшие годы твоей жизни.

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