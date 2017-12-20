Что слушать в декабре — 2

1. Скриптонит«Уроборос»

Сюжет знаком нам вдоль и поперек — еще один рэпер рассказывает на своем (двойном!) альбоме о том, каково это — быть успешным рэпером, ну хватит, сколько можно. Скриптонит, впрочем, — не просто «еще один» рэпер; наоборот, другого столь же завораживающего и противоречивого персонажа, судя по этому двойному удару, отправленному в мир без особого объявления войны за две недели до Нового года, в русскоязычном рэпе не сыскать. Да, первая половина нового альбома, «Улица 36», рассказывает в основном о его пути к успеху, а вторая, «Зеркала», — о его сегодняшней изнанке, но Скриптонит пикирует на эти абсолютно заезженные темы с совершенно неожиданной стороны. Он, кажется, единственный из русскоязычных MC не столько бахвалится деталями своей одиссеи, сколько ворочается в них, словно в слишком тесном костюме. Будто весь этот рэперский нарратив «из грязи в князи» с живописанием и пути через грязь, и роскошеств текущего княжества для него — не столько трон для короля, сколько тесная клетка для большого и злобного зверя, привыкшего охотиться в одиночку (он даже сравнивает себя и своих соратников с животными в одном треке, но там немного иная метафорика). И особенно интересны в этом плане, конечно, моменты, когда Скриптонит будто бы по живому, с болью выламывается из этих рэперских рамок куда-то наружу, в более странное и свободное пространство (см. номер «Положение» или почти вся вторая половина «Зеркал», на которой всё менее осмысленные блуждания героя в лабиринте этих самых зеркал озвучены соответствующим звуком, всё более разреженным, густым и клаустрофобическим). Но, даже оставаясь в рамках, боль от давления которых слышится в каждом вскрике, в каждом фирменном завывании на луну, Скриптонит остается чрезвычайно индивидуальным исполнителем — его тексты вылеплены не из широких жестов и общих понятных мест, а из череды сугубо индивидуальных деталей и наблюдений, сплетенных в тугую и часто непроницаемую вязь. Говоря коротко, даже оставаясь в рамках русского рэпа, Скриптонит был одним из самых необычных и ярких его персонажей. Но сейчас, пообещав завязать с жанром в следующих работах, он вполне может превратиться во что-то, значительно более интересное.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4924440'>Уроборос: Улица 36</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3246342'>Скриптонит</a> на Яндекс.Музыке





Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4924438'>Уроборос: Зеркала</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3246342'>Скриптонит</a> на Яндекс.Музыке