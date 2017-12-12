Что слушать в декабре

Кристина Бардаш и ее продюсеры изумительно чувствуют атмосферу — вторая полнометражная пластинка Луны «Остров свободы» собрана потрясающе уверенными и чуткими руками. Ее послеполуночное электронное диско дано исключительно самыми нужными мазками — эти песни минималистичны, меланхоличны и, в общем-то, построены на общих для жанра местах, если разбирать их на составляющие; но штука в том, что в сцепке все это работает так феноменально, что, кажется, никто бы не удивился, если бы Луна с какой-нибудь из своих песен (любой с этой пластинки) всплыла в какой-то момент в финале одной из серий третьего сезона «Твин Пикс». В этом месте отчаянно хочется умолкнуть, чтобы сохранить ощущение непостижимо устроенного чуда, — так, пожалуй, и сделаем.
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