 
12 декабря 2017Современная музыкаДайджест
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Что слушать в декабре

8 примечательных альбомов на русском: Луна, The Matrixx, Jekka, Gusli и другие

текст: Сергей Мезенов
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    1. Луна«Остров свободы»

    Кристина Бардаш и ее продюсеры изумительно чувствуют атмосферу — вторая полнометражная пластинка Луны «Остров свободы» собрана потрясающе уверенными и чуткими руками. Ее послеполуночное электронное диско дано исключительно самыми нужными мазками — эти песни минималистичны, меланхоличны и, в общем-то, построены на общих для жанра местах, если разбирать их на составляющие; но штука в том, что в сцепке все это работает так феноменально, что, кажется, никто бы не удивился, если бы Луна с какой-нибудь из своих песен (любой с этой пластинки) всплыла в какой-то момент в финале одной из серий третьего сезона «Твин Пикс». В этом месте отчаянно хочется умолкнуть, чтобы сохранить ощущение непостижимо устроенного чуда, — так, пожалуй, и сделаем.

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