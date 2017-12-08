NaviBand. «Адной дарогай»

Белорусская инди-поп-группа NaviBand, начавшаяся как дуэт Артема Лукьяненко и Ксении Жук, записывалась с Евгением Гришковцом, представляла свою страну на последнем «Евровидении» в Киеве и запомнилась многим солнечной песней и искренним поцелуем на сцене. Сейчас группа представляет новый альбом, заряженный любовью к родному языку, родной земле, музыке, жизни и друг к другу.

Слушайте <a href='https://music.yandex.by/album/4855942'>Адной Дарогай</a> — <a href='https://music.yandex.by/artist/4793550'>NaviBand</a> на Яндекс.Музыке





Артем Лукьяненко и Ксения Жук

Сразу же после участия в конкурсе «Евровидение» мы всей группой уединились на хуторе в 300 километрах от Минска, где и была написана большая часть этого альбома — мы просто выставляли инструменты прямо посреди поля и репетировали. Записан альбом был на студии у большого мастера своего дела, звукорежиссера групп Brutto и «Ляпис-98» Андрея Бобровко.





Концертная презентация альбома в минском Prime Hall пройдет 9 марта 2018 года. Также состоятся презентации в других городах Белоруссии, России и Украины.