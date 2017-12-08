NaviBand. «Адной дарогай»
Радостный инди-поп с белорусского хутора от участников «Евровидения»
Белорусская инди-поп-группа NaviBand, начавшаяся как дуэт Артема Лукьяненко и Ксении Жук, записывалась с Евгением Гришковцом, представляла свою страну на последнем «Евровидении» в Киеве и запомнилась многим солнечной песней и искренним поцелуем на сцене. Сейчас группа представляет новый альбом, заряженный любовью к родному языку, родной земле, музыке, жизни и друг к другу.
Артем Лукьяненко и Ксения Жук
Сразу же после участия в конкурсе «Евровидение» мы всей группой уединились на хуторе в 300 километрах от Минска, где и была написана большая часть этого альбома — мы просто выставляли инструменты прямо посреди поля и репетировали. Записан альбом был на студии у большого мастера своего дела, звукорежиссера групп Brutto и «Ляпис-98» Андрея Бобровко.
Концертная презентация альбома в минском Prime Hall пройдет 9 марта 2018 года. Также состоятся презентации в других городах Белоруссии, России и Украины.
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