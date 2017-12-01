Artemiev. «Сердце»

В новом клипе для Artemiev режиссер Павел Руминов порезал в салат множество роликов с YouTube — как выяснилось, сугубо в терапевтических целях.

Павел Руминов

Летом мне внезапно сделали операцию. Потом оказалось, что надо еще одну. Был сложный период, но безумно живой, интересный. Я сделал себе терапевтический плейлист, там была музыка, которая должна была помочь моей иммунной системе справляться с ситуацией, как визиты артистов на фронт помогают солдатам сражаться. Плейлист был из таких групп, как War on Drugs, I'm from Barcelona, Cloud Cult, Loney Dear, Grizzly Bear и прочее.

Но с особенным успехом по фронтам моего тела гастролировал Паша Артемьев со своей новейшей удивительной пластинкой. Бывает просто танцевальная музыка, а бывает духовная танцевальная музыка. От нее не ноги, а атомы в теле танцуют. Такая дискотека, fun для клеток, которые без перерывов и выходных героически трудятся ради твоего спасения. В общем, я слушал этот альбом по кругу, он реально тупо улучшал мое состояние.

И вдруг меня осенило: я знаю, почему я заболел! Мы сделали два странных клипа, которые мало кто видел, но которые нам очень нравятся. И был уговор сделать третий. Но, понятно, в мире быстрого вайфая клятвы держать сложно, поэтому только благодаря операции я получил время и нужное состояние ума, чтоб сделать это третье видео. Возможно, моя болезнь была просто попыткой продюсирования клипа со стороны высших сил. Им, может, хотелось его посмотреть. И я сел за монтаж между капельницами. В качестве материала я использовал разные видео с YouTube, которые я накачал зачем-то до этого (возможно, предвидя ситуацию?).

Я вообще не думал, что потом будет премьера. Что я делаю промо артиста. Про то, кто это будет смотреть. Я монтировал, чтобы мне стало легче, чтобы отвлечься от боли и доделать то, что обещал Паше. Это был тот момент, когда ясно осознаешь, что творческая практика — это не про успех и карьеру. Это когда-то просто помогало выживать. Творчество приручало безжалостный хаос. Ведь в нем главное — не результат. Творчество — это как точильный камень ума. Оно развивает творческое, конструктивное мышление. Без него мы не совладали бы с хардкором первых тысячелетий дикой человеческой жизни.

Монтируя, собирая воедино эти безумные, дурацкие ролики с YouTube, я находил скрытую в них гармонию, красоту, придавал ритм, форму хаосу. И автоматически я делал то же самое с жизнью: монтаж делает жизнь желанной, веселой, красивой, сексуальной женщиной. Это видео было посланием моей иммунной системе: эй, смотри, тут круто, давай жить дальше, еще много приключений впереди.

Ну и, конечно, я просто хотел сказать Паше спасибо за этот альбом. Я надеюсь, что благодаря этому незамысловатому клипу новые люди услышат эту мощную, живую, красивую пластинку.

Павел Артемьев

Это вторая песня на пластинке, но именно из ее первой строчки выросло название альбома. Она довольно сильно отличается от всех остальных треков своим наивно-позитивным настроем. Мне это вообще не очень свойственно. Ну, и я начал писать песню про дружбу, а получилась она такой антивоенной, что ли. Не буду скрывать, что отчасти вдохновился творчеством Бориса Борисовича Гребенщикова.

Мне очень нравится это видео. Оно по-хорошему безумное и дурацкое. В хорошие дни такое же впечатление остается и от жизни. Хочется верить, что хороших дней будет больше.

















