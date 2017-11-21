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Что слушать в ноябре — 2

Еще 8 примечательных отечественных релизов месяца: «Утро», Buttechno, Слава КПСС, «Спасибо», Чичерина и другие

текст: Сергей Мезенов
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    1. Fallen MC«Эти великолепные квакшибои»

    В помощь рецензенту, утомленному однообразием русскоязычного хип-хопа, спешит кавалерия имени «Антихайпа». Что на этой пластинке будет все немного иначе, можно понять уже по этому названию (че ваще?!). Fallen MC, соратник Славы КПСС по (супер)группе «Ежемесячные», уже возмущается в Твиттере, что квакшибои — это вовсе не жабы или лягушки, как многие, видимо, думают. Разбираться в том, кто же они на самом деле, наверное, можно, но, пожалуй, не очень хочется — тексты Fallen в принципе устроены так, что продраться через плотную вязь малопонятных аллюзий, мешанины мифологических отсылок, диковатого субкультурного юмора и авторских фантазий будет непросто. Да не факт, что и нужно: лабиринт, в который зазывает слушателя Fallen, заточен не столько под постижение и прохождение, сколько под веселое зависание в этом приятно-рукодельном мутном мраке. Рукодельность круто подчеркивается несложным, на грани (осознанной) примитивности, продакшеном — звук «Квакшибоев» сделан просто, но выразительно; так мог бы звучать новый альбом «Птицу емъ», если бы его сделал кто-то из персонажей их песен. Это все, конечно, скорее дико (например), нежели здорово — но в качестве индикатора того, что в хип-хопе все еще котируется не только прилежное соответствие придуманным другими канонам, но и индивидуальное самовыражение, пусть и не до конца понятное, больше радует, чем что-либо еще.

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