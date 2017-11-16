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VLNY. «R'n'B»

Инстаграм-стори о современной молодежи, которой не чужд путь саморазрушения: премьера клипа самарской инди-рок-группы

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© VLNY
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VLNY — это группа Дмитрия Артемьева из Самары, который пишет лирический рок на русском языке. В октябре VLNY выпустили третий альбом «Ближе», где слышно, что группа внимательно следит за тенденциями западной музыки — от The Weeknd до дрим-попа, но при этом находит свою меланхоличную интонацию. Песни Дмитрия Артемьева посвящены переживаниям молодых людей, поэтому неудивительно, что группа сделала клип на песню «R'n'B» в формате личных видео из Instagram Stories, которыми сейчас общаются 20-летние. В ней рассказывается история трех беспечных представителей своего поколения.

Дмитрий Артемьев, солист VLNY

Идея снять клип на «R'n'B» была спонтанной. Летом мне позвонил режиссер Женя Труфанов и сказал, что у него есть идея снять вертикальный клип в формате Instagram Stories. На тот момент было готово несколько песен с нового альбома, но особняком стояла эта песня, поэтому выбрали ее. Женя за два дня написал сценарий, работа пошла. Мы с ребятами участвовали только в одном съемочном дне и даже не представляли, что получится в итоге. Но все же клип нас приятно удивил, он очень хорошо передает атмосферу песни. И мне очень понравилось, как отыграли свои роли актеры. Считаю, что шалость удалась.

Евгений Труфанов, режиссер

На сегодняшний день реальность такова, что личная жизнь все больше предается публичности — как по собственному желанию, с дико прогрессивным развитием современных технологий, так и являясь частью жизни другого человека. Каждый раз, вынося что-то личное на публику, мы по чуть-чуть опустошаем себя. Я убежден, что в конечном итоге с такой тенденцией мы можем остаться полностью пустыми и нас попросту может сдуть. Клип для и о современной молодежи, которой не чужд путь саморазрушения и к которой я непосредственно отношусь.

VLNY устраивают тур в поддержку альбома «Ближе».

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