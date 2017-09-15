Дайджест нашей музыки: август

1. OQJAV«Предатель»

Следуя ивандорновскому совету, OQJAV версии 2.0 отбрасывает стеснение и выходит на территорию томных лаунж-поп-песен для вечерних салонов под клавишные и драм-машинку. В пару этой новообретенной салонной благости песни-рассказы Вадима Королева здесь исполнены практически (а дважды и вполне буквально) курортной томности — новый OQJAV пронизан солнечной летней замедленностью, когда время, наполненное исключительно всякими пустяками романтического свойства, незаметно тает, как оставленное на лавочке мороженое, и жалеть об этом странно. Немного жаль звуковых экспериментов, которыми был так богат второй альбом коллектива «Марта», — но в то же время от «Предателя» есть ощущение, что на нем кристаллизуется именно творческое видение самого Вадима, а не его коллег-инструменталистов. Так, наверное, даже лучше.