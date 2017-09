Дэвид Боуи. «Sufragette City» (Live from «Stage»)

По доброй традиции, COLTA.RU рада представить вам премьеру очень редкой записи Дэвида Боуи — концертную версию его глэм-рок-хита «Sufragette City», записанную во время американского турне 1978 года, но прежде не издававшуюся.

Эта премьера посвящена скорому появлению коллекционного издания «A New Career in a New Town (1977—1982)» — третьей части аудиохрестоматии, наиболее полно отражающей наследие великого музыканта. В «A New Career in a New Town (1977—1982)» войдет весь материал, записанный Дэвидом Боуи с 1977-го по 1982-й: великая «берлинская трилогия» — «Low», «Heroes» и «Lodger», концертный альбом «Stage» в двух версиях — оригинальной 1978 года и полной, в которую войдут ранее неизданные треки (в том числе и представленный «Sufragette City»), альбом «Scary Monsters (and Super Creeps)», мини-альбом «Baal», выходивший ранее только на виниле, сборник синглов, бисайдов и других раритетов «Re:Call 3» и эксклюзивная компиляция «Heroes EP», выпущенная в честь сорокалетия песни. Главной интригой «A New Career in a New Town (1977—1982)» является новая версия альбома «Lodger», сделанная Тони Висконти — бессменным саунд-продюсером и партнером Дэвида Боуи — в 2017-м, работа над которой началась с благословения Дэвида Боуи незадолго до его смерти.

© Warner Music

«A New Career in a New Town (1977—1982)» выйдет 29 сентября 2017 года в нескольких версиях: на CD, на виниле и в цифровом варианте. Предзаказ альбома — здесь.