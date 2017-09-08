Краков — Казань

Unsound — это уважаемый фестиваль андеграундной электронной музыки, который в этом октябре в 15-й раз будет проводиться в Кракове. На нем выступят Einstürzende Neubauten, Bill Drummond, Ben Frost, Gas, Mike Cooper, Нина Кравиц и еще несколько десятков музыкантов, которые неизвестны широкому кругу слушателей, однако определяют современное состояние электроники. Помимо основного фестиваля в Кракове под шапкой Unsound проводятся выездные события — от США до Австралии. В этом году фестиваль добрался и до России — вслед за сессией в Мурманске 9 сентября пройдет Unsound Dislocation Kazan, организованный центром современной культуры «Смена» при поддержке Гёте-института. COLTA.RU предлагает обратить внимание на следующие выступления в его 17-часовой программе, которая развернется на двух сценах в заброшенном ангаре в районе Казанского речного порта.

1. Lillevan х «Прометей»

Из-за этого проекта один из основателей фестиваля Мэтт Шульц предпочел Казань Екатеринбургу. Берлинский медиахудожник Лиллеван основал аудиовизуальную группу Rechenzentrum, когда-то выступавшую в Москве, работал с пионером электроники Мортоном Суботником, маэстро гитарного шума Кристианом Феннешем и композитором Ольгой Нойвирт, выступал на фестивалях Ars Electronica, Transmediale и Mutek. Одним словом, это крупный авторитет в мультимедийном арте. Для Unsound Dislocation Kazan он готовит специальный проект: в Казани он изучал архив пионеров российского медиаарта — НИИ «Прометей», основанного Булатом Галеевым; результатом его исследования станет мультимедийное представление, где будут использованы видеоматериалы и световые машины из архива «Прометея» под музыку, сочиненную казанским композитором Рушанией Низамутдиновой с использованием звуков, которые издают эти устройства.