Новые психоделики

50 лет назад появился opus magnum The Beatles «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band», который зафиксировал, что в мире произошла психоделическая революция. COLTA.RU предлагает вам вслушаться в эхо тогдашних потрясений в музыке сегодняшнего дня. Дальше — 10 актуальных исполнителей из разных стран, от США до Японии, которые преданы эстетике и (иногда) идеалам «лета любви» 1967-го.

1. Psychic TV

Фронтмена Psychic TV Дженезиса Пи-Орриджа принято величать одним из «отцов индастриала» за его участие в лондонской группе Throbbing Gristle. Несмотря на то что в гигантском наследии Psychic TV есть место эмбиенту, нойзу и эйсид-хаусу, Дженезису Пи-Орриджу, выросшему на философии битников и светопредставлениях Pink Floyd, всегда больше нравились кислотные 1960-е. Поэтому третья инкарнация его группы, названная PTV3, исполняет улетевший в космос рок и регулярно записывает кавер-версии культовых песен той эпохи — на последнем альбоме «Alienist» (2016) они взялись за Гарри Нильсена и The Creation. Наибольший интерес и ценность в PTV3 представляет сам Дженезис Пи-Орридж, превративший себя в произведение трансгендерного искусства, — суперфрик, проповедующий ценности времен «лета любви» 1967-го: всеобщее братство и взлом капиталистической системы. Таких больше не делают.

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