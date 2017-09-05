Vougal. «Luna»
Петербургское электропоп-трио запело на русском языке. Премьера новых песен
В прошлом году вокалист Vougal Михаил Житов принял участие в телешоу «Голос», попал в команду Полины Гагариной и дошел до полуфинала. После этого петербургское электропоп-трио Vougal, состоящее из Михаила Галля, Славы Ворошина и Михаила Житова, получило новых поклонников и выпускает для них новый мини-альбом, на котором появляется песня на русском языке:
Слава Ворошин
После «Голоса» стало понятно, что то, что делает группа, то, как поет Миша, нужно и важно для огромного количества людей в нашей стране. Эти мысли подтвердились во время большого тура по стране.
Новый EP «Luna» задает вектор нового звучания группы. Во-первых, там есть песня на русском языке. Во-вторых, есть стремление звучать современно, используя наши любимые винтажные синтезаторы и драм-машины. В-третьих, это самый гитарный наш материал. Также стоит отметить роскошнейшие вокальные аранжировки и партии, над которыми мы корпели вместе с Геной Лагутиным из Guru Groove Foundation.
После выхода мини-альбома нас ждут большие концерты в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске, тур по Дальнему Востоку и первое путешествие в Китай. Также мы собираемся выдавать порционно наш русскоязычный материал. Каждая песня на родном языке станет вишенкой на торте из новых композиций.
Мини-альбом «Luna» на iTunes и на Google Play
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