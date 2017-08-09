Гид: Flow Festival — 2017

С 11 по 13 августа в Хельсинки пройдет музыкальный фестиваль Flow, который традиционно соберет не только местную аудиторию, но и множество гостей из Москвы, Петербурга и других городов России. За три дня здесь можно будет послушать Aphex Twin и Лану Дель Рей, The xx и Фрэнка Оушена, Goldfrapp и Sparks, Angel Olsen и объявивших о приостановке проекта Moderat. COLTA.RU выбрала из обширного лайнапа несколько не самых очевидных музыкантов, которые заслуживают пристального внимания.

1. Ibibio Sound Machine11 августа, 23:00, Bright Balloon 360° Stage

Чтобы понять, что такое Ibibio Sound Machine, представьте себе Talking Heads «африканского периода» в XXI веке, мысленно заменив Дэвида Бирна на нигерийскую певицу Ино Уильямс. Африканская перкуссия и выстрелы лазера, синтетические басы и живые духовые, западноафриканский «хайлайф» и нью-вейв — космополитичная и несколько легкомысленная музыка лондонской группы сначала пленила большого знатока и коллекционера нового джаза Джайлса Питерсона, а затем стала достоянием любителей «умных танцев» всего мира, приунывших без концертов LCD Soundsystem.

Ibibio Sound Machine — «Give Me a Reason»