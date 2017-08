В Санкт-Петербурге состоялся третий по счету фестиваль электронной музыки Present Perfect Festival. За три дня на разных площадках города появилось больше полусотни артистов со всего мира с лекциями и выступлениями: от классика чикагского хауса DJ Pierre до новой мировой звезды танцполов The Black Madonna. Егор Антощенко вернулся с фестиваля промокшим, но счастливым.

«А в Москве есть что-то подобное?» — спросила меня питерская подруга, когда мы обходили территорию завода по производству пластиков под проливным дождем. Приходится признать: после удушения фестиваля Outline достойной альтернативы Present Perfect Festival в столице нет — эпицентром силы для андеграундной танцевальной электроники вновь стал Петербург. Впрочем, это возвращение к истокам — именно здесь русский рейв начался в конце 1980-х.

Танцы внутри заброшенных заводских корпусов — это то, с чего когда-то начиналась рейв-культура в Британии. Но завод по производству декоративных слоистых пластиков, принявший у себя фестиваль, до сих пор действует — его продукция используется для оформления интерьеров в офис-центрах, в транспорте и на фасадах зданий. В 2012 году один из совладельцев завода придумал открыть здесь Музей уличного искусства, по площади — один из крупнейших в России. Здесь выставлялись такие звезды стрит-арта, как Паша 182, Тимофей Радя и Кирилл Кто. Бродя по территории, можно изучать граффити бесконечно долго. Первое, что бросается в глаза при входе, — батальное полотно с окровавленным матросом позади памятника Ленину у главной сцены. Оно напоминает о том, что в этом году исполняется сто лет Октябрьской революции, — но сами организаторы, кажется, не хотели делать отсылки к ее романтической эстетике.

Первый день фестиваля оказался солнечным и прошел в другом промышленном пространстве — дизайн-центре Artplay, открытом на месте Центрального конструкторского бюро машиностроения. Там выступили один из самых ярких авангардистов от электроники Actress, британские ветераны электронного индастриала Clock DVA и детройтский проект Dopplereffect таинственного электронщика Джеральда Дональда, пользующегося огромным количеством псевдонимов для релизов в разных жанрах.

© Present Perfect Festival 2017

Тем, кто пришел на 20-часовой марафон в субботу (5 сцен, более 40 диджеев и музыкантов), с погодой повезло меньше: дождь то игриво накрапывал по разноцветным дождевикам, то заряжал в полную силу, загоняя пришедших на площадки под крышей. Они, понятное дело, пользовались из-за погоды особенным успехом. На сцене вечеринки Boiler Room было не протолкнуться практически всю ночь, при том что музыку здесь играли предельно некоммерческую и жесткую: вроде мрачного электро нидерландца Das Ding или гетто-тека DJ Godfather. Бит и бас здесь ощущались всем телом (спасибо отражающим звук кирпичным стенам), а темноту от пола до потолка прорезали красные лазеры. Пространство другой сцены Garden было огорожено металлическими клумбами с осокой и папоротником — музыка здесь была доступнее и человечнее. Петербургский диджей и музыкант Kito Jempere ставил винтажный душевный хаус, а под конец своего сета порадовал бывалых клаберов суперхитом «Insomnia» британской группы Faithless. Крен в сторону ретро был и у сменивших его диджеев Rozet и El, которые невольно оказались в тени директора отдела моды и искусства журнала «Собака» Ксении Гощицкой, танцевавшей в диджейке и с большим красным цветком в зубах.

Никакой дождь не в силах был помешать давней любви петербуржцев к драм-н-бейсу: во время сета LTJ Bukem и MC Stamina у сцены уже образовалась внушительная толпа в дождевиках. Ветеран, видимо, был раздосадован погодой и выдал довольно жесткий по своим меркам сет (хотя его лейбл Good Looking Records в девяностые славился атмосферными и приджазованными треками). MC Stamina снимал толпу на смартфон и подбадривал ее словами «We don't give a fuck about the rain!» — в ответ звучал одобрительный гул.

Лайнап небольшой сцены Kontur, также находившейся под открытым небом, был наиболее нестандартным. Бывшая гитаристка группы «Наадя» Мария Теряева колдовала над модульным синтезатором. Легенда психоделической электроники Silver Apples в неизменном стетсоне напоминала своей музыкой о ранних девяностых. Группа «Утро» с вокалистом Motorama Владом Паршиным играли минималистичный и угрюмый постпанк с околофольклорными текстами на русском. Песня «Солнце» со словами «Кудрявое солнце, за что ты мое сердце сожгло?» вызвала у людей, двигающихся с зонтами в руках, особое оживление.

The Black Madonna © Present Perfect Festival 2017

На главной сцене вскоре появился один из родоначальников эйсид-хауса DJ Pierre. В 1987 году он выпустил со своим проектом Phuture трек «Acid Tracks», при записи которого выкручивал ручку низкочастотного фильтра басового синтезатора Roland TB-303 — так получился характерный «кислотный» звук, который впоследствии можно было услышать во всех эйсид-треках. Во время своего сета классик отдал предпочтение другим классикам: его бросало от канонического техно-трека Джеффа Миллза «The Bells» до диско-гимна «I Feel Love» Донны Саммер, известного своей способностью объединить любой танцпол мира без исключения. Британский ветеран Люк Слейтер, выступивший на фестивале со своим проектом Planetary Assault Systems, такой широтой пристрастий не радовал. Рассвет главный танцпол встретил под жесткое и бескомпромиссное техно старой школы, ценителей которого с годами не становится меньше.

Расписание было составлено таким образом, чтобы бегством с фестиваля спасались только самые слабохарактерные. Незачем мокнуть полночи под дождем и не дождаться при этом сета любимицы журнала Mixmag и новой звезды мировых танцполов The Black Madonna — на ее выступление в полшестого утра собрались даже те, кто отлеживался на гамаках в чилауте. Мировую известность уроженка штата Кентукки Мария Стэмпер получила, когда ей было уже за 30, пройдя долгий путь от копирайтера и промоутера вечеринок на несколько десятков человек. У нее есть месседж: танцпол — это место для всех, и для женщин за сорок, и для геев, и для клерков, работающих по 8 часов в день всю неделю. В своих интервью она говорит на темы, не так часто поднимаемые диджеями и электронными музыкантами: права женщин и эйджизм, расизм и проблемы церкви (несмотря на несогласие со многими догматами, Стэмпер называет себя верующей католичкой). Но на танцполе месседжем может быть только музыка — и духоподъемный хаус The Black Madonna заставил пришедших танцевать на всех мало-мальски годных для этого местах вокруг сцены Garden.

Несмотря на убитые кроссовки, приходится признать, что у Петербурга появился еще один туристический козырь — и Москве его пока перебить нечем. Когда вернувшиеся с фестиваля люди мирно пошли спать, над городом наконец взошло солнце и улицы стали заполнять люди в тельняшках. Вскоре на Дворцовой площади начался совсем другой рейв: с выступлениями Людмилы Сенчиной, Родиона Газманова, «Хора Турецкого» и Вячеслава Бутусова. Он назывался День ВМФ.





