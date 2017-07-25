 
25 июля 2017Современная музыка
9480

Гид: Present Perfect — 2017

Кого слушать на фестивале электронной музыки и современного искусства в Санкт-Петербурге

текст: Егор Антощенко
1 из 6
закрыть

  • C 28 по 30 июля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет фестиваль электронной музыки Present Perfect Festival. За три дня на нескольких городских площадках выступит более 50 музыкантов со всего мира: от родоначальника эйсид-хауса DJ Pierre до Actress — одного из самых заметных подписантов лейбла Ninja Tune последних лет. COLTA.RU составила гид по фестивалю.

    Bigmat_detailed_picture
    1. Actress28 июля, Artplay

    Ник Actress выбрал себе черный мужчина по имени Даррен Каннингем, который уже больше десяти лет пишет музыку, избегающую любых жанровых ярлыков. Тонущий в эхе и потусторонних шумах постдабстеп, пульсирующий бас в духе Джона Карпентера, гипнотичный грув детройтского техно — вслед за классиком русского рока он берет свое там, где он увидит свое. Вместе с тем авторство его треков очевидно даже тогда, когда он работает под другими псевдонимами: музыке Каннингема почти всегда присуща темная и подчас гнетущая атмосфера мегаполиса, в котором для человека осталось совсем мало пространства. Это справедливо и для его последнего альбома «AZD», где нашлось место и авангардному техно, и совместному треку с академическим ансамблем London Contemporary Orchestra, и лоу-файному эмбиенту в духе раннего Aphex Twin. По словам самого Каннингема, электронная музыка, использующая одни и те же звуки ритм-машины Roland TR-909, порядком устарела; опрометчиво будет пропустить выступление одного из музыкантов, стоящих на ее переднем фланге.

    Actress — «X22RME»

facebooktwitterвконтакте
Комментарии

Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое

Сегодня на сайте

Даешь вторую пятилетку!Colta Specials
Даешь вторую пятилетку! 

Расстаемся с собственным добром! Ко дню своего юбилея COLTA.RU подготовила специальный набор праздничных лотов — на этот раз в деле вся редакция

24 июля 201711480
Европа в огне газовых войнМосты
Европа в огне газовых войн 

Большой разговор с экспертами по энергетике Александром Дулебой и Шимоном Кардашем о том, как русское сырье раскалывает и сплачивает Европу, пока Китай прессует Россию

21 июля 201734820