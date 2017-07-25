Гид: Present Perfect — 2017

C 28 по 30 июля в Санкт-Петербурге в третий раз пройдет фестиваль электронной музыки Present Perfect Festival. За три дня на нескольких городских площадках выступит более 50 музыкантов со всего мира: от родоначальника эйсид-хауса DJ Pierre до Actress — одного из самых заметных подписантов лейбла Ninja Tune последних лет. COLTA.RU составила гид по фестивалю.

1. Actress28 июля, Artplay

Ник Actress выбрал себе черный мужчина по имени Даррен Каннингем, который уже больше десяти лет пишет музыку, избегающую любых жанровых ярлыков. Тонущий в эхе и потусторонних шумах постдабстеп, пульсирующий бас в духе Джона Карпентера, гипнотичный грув детройтского техно — вслед за классиком русского рока он берет свое там, где он увидит свое. Вместе с тем авторство его треков очевидно даже тогда, когда он работает под другими псевдонимами: музыке Каннингема почти всегда присуща темная и подчас гнетущая атмосфера мегаполиса, в котором для человека осталось совсем мало пространства. Это справедливо и для его последнего альбома «AZD», где нашлось место и авангардному техно, и совместному треку с академическим ансамблем London Contemporary Orchestra, и лоу-файному эмбиенту в духе раннего Aphex Twin. По словам самого Каннингема, электронная музыка, использующая одни и те же звуки ритм-машины Roland TR-909, порядком устарела; опрометчиво будет пропустить выступление одного из музыкантов, стоящих на ее переднем фланге.

Actress — «X22RME»