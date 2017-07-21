Crystal Castles: «Мы не можем признать поражение»

21 июля в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT и 23-го в екатеринбургском Tele-Club выступит канадский электронный дуэт Crystal Castles, чей дебютный альбом журнал NME включил в сотню лучших записей первого десятилетия нового века. В октябре 2014-го из Crystal Castles со скандалом ушла вокалистка Элис Гласс, бывшая лицом проекта. Основатель группы Итан Кэт скоро нашел ей замену — певицу Эдит Франсес, которая дебютирует на последнем альбоме «Amnesty (I)». Музыкальный рецепт Crystal Castles не изменился: агрессивный электронный бит и взвинченный женский голос, искаженный спецэффектами. А вот сюжеты песен повзрослели — дуэт теперь интересует защита прав женщин, детей и мужчин.

— Ваш последний альбом «Amnesty (I)» начинается c трека «Femen», построенного на пущенном задом наперед сэмпле, где хор исполняет песню Nirvana «Smells Like Teen Spirit». Обычно в поп-музыке используют сэмплы, чтобы слушатели их узнавали. Почему вы загадали эту загадку?

Итан Кэт: Мы не делаем поп-музыку, поэтому нам все равно, опознает слушатель, что поет хор, или нет. Этот сэмпл был выбран потому, что в перевернутом состоянии похоже, как будто хор поет: «Girls Are God, Girls Are God» («Девочки — это Бог». — Ред.).

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3724373'>Amnesty (I)</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/49522'>Crystal Castles</a> на Яндекс.Музыке

— Почему вы решили обратиться к теме защиты прав человека на «Amnesty (I)»?

Эдит Франсес: В 2013 году Amnesty International связалась с Итаном и попросила сделать трек, который бы вошел в их благотворительный сборник. Итан предложил им записать целый альбом, доходы от продажи которого пошли бы на благотворительность, и тем самым привлечь еще больше внимания к их деятельности по защите прав человека.

Во всем мире женщины, дети и мужчины лишаются базовых прав человека, которые большинству людей кажутся естественными. Мы хотим, чтобы это изменилось. Наша цель — поддержать этим альбомом тех людей, чьи права ущемлены. Причем не только поддержать текстами песен, призывающими людей участвовать в борьбе за права человека, но и дать нашим слушателям реальные инструменты, позволяющие что-то изменить, — через Amnesty International.

— Экс-вокалистка Crystal Castles Элис Гласс только что выпустила песню «Stillbirth», доходы от продаж которой должны поступить фонду RAINN, помогающему пострадавшим от домашнего и сексуального насилия. Вы, в свою очередь, перечисляете доходы от продаж «Amnesty (I)» Amnesty International, защищающей несправедливо осужденных. Это совпадение?

Кэт: То, что она делает, — замечательно. Мы должны побуждать артистов и прочих поддерживать деньгами RAINN, Amnesty International или любые другие благотворительные организации, которым они доверяют.

— Нарушение прав человека в России — это очень острая тема. Вы что-нибудь знаете о том, что происходит в нашей стране? Планируете ли что-то заявить об этом на концерте?

Франсес: Мы сделаем заявление сейчас.

В мире насчитывается 76 стран, где людей преследуют и даже убивают из-за их сексуальной ориентации или негативного отношения к ней.

Время от времени людей лишают не только неотчуждаемого права на любовь, но также и их прав на свободу слова и защиту от пыток и издевательств. В наши дни все чаще кажется, что некие силы пытаются остановить прогресс человеческой цивилизации, но мы не можем признать поражение.

Вместе со свободой и привилегией жить в обществе, где права человека святы, приходит ответственность работать над ожесточившимися сердцами и умами тех людей, которые продолжают жить в комфортном средневековье.

На шаг вперед иногда приходится шаг назад. Однако до тех пор, пока мы продолжаем придерживаться ценностей гуманизма и единства, справедливость будет торжествовать.

Если вам повезло жить в месте, где избраны политические лидеры, которые защищают права человека, — перечисляйте деньги LGBTQI-организациям, находящимся в России, и тем самым помогите изменить ситуацию. Вместе со свободой и привилегией жить в обществе, где права человека святы, приходит ответственность работать над ожесточившимися сердцами и умами тех людей, которые продолжают жить в комфортном средневековье. Я думаю, что самым разумным решением для граждан России было бы устроить немедленную эвакуацию людей с нетрадиционной ориентацией из мест, где им угрожает опасность. Преследуемые за сексуальную ориентацию должны найти убежище при помощи организации, которая специализируется на работе с LGBTQI-эмигрантами. Если вас преследуют и вам нужна помощь, позвоните по этой московской горячей линии: 8 800 555 73 74.

— Вы уже выступали в Москве в 2008-м. Как вам запомнился этот концерт?

Кэт: Да, мы играли в клубе «16 тонн», а потом одна приятная особа отвела нас на панк-концерт.