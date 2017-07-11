Дайджест нашей музыки: июнь

«Алеша валит на биты с Вадимом» — Centr (в очередной раз) разбежался, но Гуф со Слимом снова читают вдвоем. «GUSLI» (прекрасное все-таки название) — пробный шар на двоих, восьмипесенный мини-альбом, на котором новоиспеченный дуэт пытается попробовать кое-что новое. Альбом полон жесткой саморефлексии: «Сегодня я — грустный суслик», — сообщает в какой-то момент Слим. Гуф в основном переживает разрыв длительных отношений. «Я никогда не читал ни о чем подобном», — честно признается он в одном из тематических номеров. Этот курс на максимально откровенный разговор о самом важном прослеживался и на предыдущем сольнике Гуфа, и на прощальном (ой ли?) альбоме Centr «Система», так что будем считать, что рэперы держат марку, продолжая высоко нести флаг закончившейся группы.
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