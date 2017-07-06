Кто вы в мире Depeche Mode

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Нам — через сто лет
«Этим проектом мы заявляем, что молодые композиторы есть»
На уход Мастера
«Нашей задачей является деконструкция “схемы русской истории”, сохраняющейся со времен Карамзина»
Ольга Седакова о поэтах Петербурга
«Би-2»: «У нас в рок-н-ролле наступил комендантский час»
Видеть и думать!
Как простые шведы ведут твиттер от лица всей страны
The Smiths. «I Know It's Over» (demo)
«Музыка должна вызывать настороженную собачью стойку»
Господин, оформитель
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