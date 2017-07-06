 
6 июля 2017Современная музыкаТесты
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Кто вы в мире Depeche Mode

Накануне московского концерта Depeche Mode, который состоится 15 июля на «Открытие Арене», в издательстве «Эксмо» вышла книга коллекционера Денниса Бурмейстера и журналиста Саши Ланге «Depeche Mode. Монумент», насчитывающая 440 страниц редких фото, промо-материалов и любопытных фактов о великой британской группе, на которых основан этот тест. Проверьте себя и узнайте, кто вы в мире Depeche Mode.

текст: Егор Антощенко
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