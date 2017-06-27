Uraan и якутский холод

Удивительные новости приходят из далекой Якутии: там есть собственная киноиндустрия, которая конкурирует с американской, и набирающая силу электронная сцена, одним из главных действующих лиц которой является дуэт Uraan, созданный Айталом Алексеевым и Дмитрием Поповым. Uraan только что выпустили новый EP «Limb» на американском экспериментальном лейбле Renraku и сняли клип «Frontier»:

Айтал Алексеев

Uraan — это наш электронный проект с Дмитрием Поповым, начинавшийся как смесь этно-инди-дэнс-электроники. Пока нас двое, но мы недавно начали активное сотрудничество с вокалисткой Аиной, у которой также есть свой сольный инди-поп-проект Kakitoka. А так постоянно поддерживаем связь с нашим другом — музыкальным продюсером-авангардистом из Якутии Illusor, который сейчас перебрался в Санкт-Петербург, где ведет активную музыкальную деятельность. Проект существует с 2015 года. Издали несколько EP — «Roots», «Noir» и «Meta» совместно с известными артистами Якутии, такими, как Ульяна Сергучева (Кюннэй), Юлиана Кривошапкина, Алиса Саввинова. Дмитрий больше по музыкальной части, в то время как я занимаюсь менеджментом, продвижением и выступлениями, но треки мы все равно пишем back-to-back — каждый день собираемся в студии, я прописываю новые задачи для проекта, и вместе с Дмитрием обсуждаем и находим пути их решения. Началось все с того, что Иннокентий Никонов, тоже продюсер из Якутии (Benitsuki), познакомил нас. Я тогда жил в Великобритании и как раз проходил курсы музыкального менеджмента, и Дима был заинтересован в продвижении музыки, так как он очень любит свое дело и хотел бы заниматься музыкой на постоянной основе, но сами знаете, что музыкантам трудно с заработками. Потом я вернулся в Якутию, и там у нас с ребятами были вечера продакшн-тайм (то есть собирался кружок музыкантов-продюсеров, и писали новую музыку за отведенное время). Вот после одного из таких вечеров мы с Димой и решили попробовать сделать что-то новое. Я всегда хотел сделать электронный проект с немного этническим уклоном, и Дима поддержал эту затею. Так и родился Uraan.

Сперва мы сконцентрировались на якутском колорите, позже решили уйти в сторону электроники с элементами этно, но эта тематика не является основной для нас. Многие до сих пор считают, что мы только этно-электронщики, но это не так. Мы много экспериментируем и можем уйти в любую сторону. В связи с этим, кстати, и проблемы случаются, так как наш звук слишком своеобразный. Из-за этого сложности с выбором площадок и лейблов. Но вот что интересно — один мой друг-японец охарактеризовал наш звук так: «Чувствуется якутский холод, веет от вашей музыки морозом». Я не знаю, как он уловил это. Наверное, якутский колорит заключается в инструментах: использовали записи хомуса (варгана), кырыымпы, разных перкуссионных инструментов и фольклорного вокала. Некоторые записи мы делали на студии у известной музыкальной якутской семьи Хатылаевых (Германа и Клавдии). Также имели честь участвовать в создании первого якутского мюзикла гениального современника — режиссера Сергея Потапова, который доверил нам сделать музыкальное оформление.

Видео «Frontier» снимали в Якутске, в нескольких локациях и окрестностях. Дмитрию написал Александр Красновский и предложил снять документальный клип о нашем проекте. Мы посмотрели предыдущие работы Александра, они были мастерски сняты и смонтированы, его свежий взгляд на съемки сразу же подкупил нас. Далее в игру включился талантливый режиссер Владимир Мункуев, с которым мы прежде работали и сделали пару интересных рекламных проектов. Сюжета как такового нет, была задача передать атмосферу Uraan, показать создателей и их чувства. Да, к слову, и Александр, и Владимир связаны с якутской киношколой. У нас есть «Сахавуд» и производство местного кино, кассовые сборы от которого зачастую выше, чем от тех же американских блокбастеров. Мы с ней сами особо не связаны, но наши коллеги по цеху — да. Например Артем Клайд, который помогал нам с визуальной частью и сделал немало видеороликов специально для Uraan, за что мы ему благодарны, так как визуальная составляющая очень важна в создании полного образа проекта.

Я содействую продвижению музыкантов «новой волны» Якутии. Раньше постоянно организовывал мероприятия, старался вовлекать все больше и больше новых музыкантов, но со временем понял, что все это не стоит усилий, лучше сконцентрироваться на себе, пытаться дать миру что-то от себя, а не распыляться на сотни разных проектов. Однако мы активно поддерживаем своих и не только музыкантов, сотрудничаем с ними. Рынок очень мал, и потребительского спроса на музыкантов «новой волны» как такового нет. Люди пока не ценят этот труд, да и особо не поддерживают. Но это уже совсем другая история, и такая проблема существует по всей стране в регионах, как я слышу от других музыкантов.