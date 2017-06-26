Гид: «Усадьба Jazz» — 2017

В эту субботу в усадьбе Архангельское состоится XIV фестиваль «Усадьба Jazz», который соберет на четырех сценах музыкантов со всего мира. Стилистический диапазон, как всегда, крайне широк: от классического джаза до смелых авангардно-электронных экспериментов. Егор Антощенко составил гид по фестивалю.

1. Raul Midon

Не так давно выступления Рауля Мидона выглядели следующим образом. Небольшой нью-йоркский клуб, где никто не смотрит на сцену. Импозантный мужчина в темных очках сообщает, что на сцене нет ни одной примочки для лупов. Дальше начинается магия: он экспрессивно берет аккорды на своей гитаре, одновременно отстукивая ритм ладонью, виртуозно имитирует голосом соло на трубе, с легкостью переходит от шепота к громким нотам. Слепой от рождения, Рауль Мидон всю жизнь провел в мире звуков и, видимо, знает о музыке то, чего не знают многие зрячие. В начале своей карьеры он считался отличным сессионщиком: его голос можно услышать на пластинках Хосе Фелисиано, Хулио Иглесиаса, Шакиры — с последней он даже гастролировал по Штатам. Но амбиции его явно простирались дальше — и привели его в Нью-Йорк, где он начал записывать сольные пластинки, попутно проходя все положенные этапы на дороге к славе: от концертов в крошечных пивных до вечернего шоу Дэвида Леттермана. Первые альбомы он выпускал самостоятельно, записывая партии большинства инструментов в одиночку, как делал когда-то его кумир Стиви Уандер. Прошли годы, и теперь сам Уандер не гнушается спеть на его пластинке, а в числе других музыкальных партнеров фигурируют такие суперзвезды джаза, как Ришар Бона и Маркус Миллер. В его музыке сочетаются мелодизм джаза и соула и латиноамериканская ритмика (отец Мидона — аргентинец, мать — афроамериканка), а силу его сценической харизмы неплохо описывает название его последней пластинки «Bad Ass and Blind», песни с которой москвичи услышат живьем одними из первых.

Raul Midon — «State of Mind»