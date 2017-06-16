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В невесомости

История дрим-попа в 10 знаковых альбомах: от лейбла 4AD и «Твин Пикс» до наших дней

текст: Виталий Волк
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    Термин «дрим-поп» (dream pop), по легенде, был изобретен в конце 1980-х британской группой A.R.Kane (правда, их собственные альбомы — 1, 2 — в наш список не попали, пришлось контрабандой протащить их в этом примечании) для обозначения особого звука, возникшего в 80-х годах в британской рок-музыке и включавшего эксперименты с наложением большого количества звуковых слоев. Прием восходит еще к знаменитой «стене звука» Фила Спектора, но изобретателям дрим-попа он стал известен, в первую очередь, через вторые руки — как правило, в качестве важнейших источников вдохновения называют Джорджа Харрисона и The Velvet Underground. Приметами жанра также являются «парящий» и «неземной» женский вокал и загадочные слова с намеком на некие тайны, от эзотерических до космических, а порой и просто глоссолалия. Дрим-поп бывает трудно отличить от шугейза (shoegaze), но шугейз, как правило, предполагает плотный и шумный гитарный звук с большим количеством дисторшена, а дрим-поп — воздушный, нежный и прозрачный. Классические альбомы жанра были записаны между 1983 и 1992 годами, но и после этого дрим-поп существовал и развивался, а в последнее время переживает возрождение. Для погружения в жанр удобно справляться с сайтом Dreampop.it, каталогизирующим ключевые альбомы с середины восьмидесятых до наших дней. Судя по этому списку, начиная с 1983 года ветвь дрим-попа не прерывалась. Мы выбрали 10 альбомов, по которым можно проследить эволюцию жанра на его тридцатилетнем пути.

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