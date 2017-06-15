«Мумий Тролль». «Не помню зачем»

«Мумий Тролль» выпустил новый клип «Не помню зачем», снятый американским режиссером Элиотом Ли Хейзелом, который работал с Беком, Томом Йорком и Ариэлем Пинком. Это видео представляет новый альбом группы — он выйдет в этом году, и у него есть пока только рабочее название. Илья Лагутенко сообщил COLTA.RU первые подробности этой «спонтанной» работы.

— Еще по случаю выхода «Пиратских копий» мы говорили о том, что публика сейчас уже не ждет новых альбомов и что достаточно выпускать синглы, клипы, ремиксы, EP и т.д. Но группа «Мумий Тролль» спустя недолгое время заявляет новый альбом, да и еще записанный в «старомодной» манере — без продюсеров и топлайнеров. Вы заперлись в студии с группой на две недели. Почему?

— В концертном составе «МТ» за последние несколько лет произошли большие изменения: кроме прихода в группу Саши DZA сменились еще гитарист и бас-гитарист. И хотя мы все уже отладили технологии «удаленной записи» и репетиции по Viber, вдруг пришло давно забытое ощущение, что нам недостает общения помимо выступлений. Катализатором стала необходимость записать несколько дорожек для фильма «Елки-5». Все нужно было срочно и вчера. Поэтому это «срочно» сделали за пару дней и поняли, что нужно зайти в студию еще раз. Выбрали время в феврале, зашли на пару недель и вышли с дюжиной песен, и я понял, что это никакие не демо. Это и есть новый альбом.

— Очень важны подробности — каким получился новый альбом «Мумий Тролля»: какое название, сколько треков, когда дата релиза, где записывали, кто помогал, когда будет презентация? Сколько клипов будет снято на альбом?

— Спонтанным, но вполне себе бойким. Абсолютно «мумий-тролльным», как мне кажется. Рабочее название альбома — «СевероЗападоXВосток». Это курс такой… «Идем на СЗхВ!» — кричит капитан! В работе пока три видео, они довольно трудоемкие в воплощении. Надеюсь, что в течение года сможем донести все до публики.

Карьера «Мумий Тролля» лишена всякой логики и долгосрочного планирования.

— Будет ли на нем дуэт с Брайаном Ферри, о котором когда-то поговаривали? Что с ним происходит?

— В альбом версия не войдет. Дело в том, что Брайан все лето и осень в мировом туре. А затея была такая, что я пою его песню на русском, а он, может, песню из «Морской». Так что пока все в процессе. Честно признаюсь, что я выбрал песню из его последних работ. Нам показалось, что это интереснее.

— В песне «Не помню зачем» есть строчка «но не знали, что свинтят нас в заерзану мать». О каком это времени поется?

— Думал, когда писал, что о недавнем прошлом. Но, видимо, уже можно сказать, что и о настоящем...

— В «Не помню зачем» звучит сожаление о совершенных и несовершенных поступках. Есть ли такие шаги в истории «Мумий Тролля», о которых вы сожалеете?

— Я смысла не вижу сожалеть. Карьера у группы лишена всякой логики и долгосрочного планирования. Так что уж все как было, так и хорошо. Могло бы быть и по-другому, но все равно уже по-другому не будет :).

© Eliot Lee Hazel

— Как вы познакомились с режиссером клипа Элиотом Ли Хейзелом? Говорят, он — международный человек-загадка. Что он за человек? Как происходила работа с ним?

— У нас круг общих близких друзей. Ну и вообще многие вещи совпадают по отношению к жизни. Я вам вряд ли пролью больше света на него, мне как-то неудобно пересказывать жизненные перипетии моих друзей. В общем, человек он талантливый не на шутку. И еще он очень тонко может чувствовать людей, с которыми работает. А иначе он с ними не работает. И вообще он не особо любит клипы снимать, но после того, как он услышал песню и вдруг пересказал мне все слова как он их понял (а по-русски он не понимает), я был просто поражен, как человек мог прочесть мои мысли. И, в общем, мы убедили друг друга, что другого видеоряда я и не представляю на эту песню.

— Как вообще группа «Мумий Тролль» работает с режиссерами? Вы когда-нибудь браковали сценарий и писали свой?

— Сложно. Мне обычно ничего не нравится. А сам я — тоже еще тот сценарист. Мне важно довериться режиссеру и понять, что он понял мою песню лучше, чем я сам… Я терпеть не могу делать потом правки, но время показало, что лучше все-таки настоять и сделать как тебе нужно, если что-то не нравится. Иначе потом всю жизнь мучиться.