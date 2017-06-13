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Дайджест нашей музыки: май

Скриптонит, «Каста», «КняZz», ШЕFF и еще 10 отечественных альбомов, которые надо послушать

текст: Сергей Мезенов
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    1. «Каста»«Четырехглавый орет»

    Мир сходит с ума, как заявляют сами участники группы в одном из припевов, — но когда «Каста» в полном составе на посту, как на этом альбоме, третьем совместном за последние пятнадцать лет, с этой его (мира) особенностью значительно легче мириться. «Четырехглавый орет» начинается с неотразимо-язвительного сказочного вступления, представляющего участников, но оно при всей его остроумной виртуозности, за какие-то четыре минуты напоминающей, кто тут у нас отцы русского рэпа, а кто так, потусить зашел, не дает исчерпывающего представления об альбоме. «Орет» — произведение, не помещающееся в привычные рамки, альбом-роман, альбом — энциклопедия сегодняшнего дня, альбом — аналитическая передача с ответами на большинство актуальных вопросов современности, в том числе и те, которые не приходило в голову задавать. «Каста» говорит и о социальном, и о каждодневном, и о творческом, и о смешном — и по каждому вопросу выдерживает удивительный баланс точности, юмора, прямоты и мудрости. Где надо, они смеются, в том числе и над самими собой, — но уже в следующем треке могут быть абсолютно серьезны и драматичны (а то и в том же самом, как демонстрирует вроде бы комическая зарисовка «Серега-водолаз»). «Орет» — очень взрослый альбом о том, как важно быть взрослым, когда хочется чего угодно, только не ответственности и взвешенности. Хорошо, что «Каста» с нами, — есть с кого брать пример.

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