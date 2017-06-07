The Jack Wood: «Должна быть ди-стан-ци-я!»

Рок-трио The Jack Wood, выступавшее на Гластонбери-2015, а также в Нью-Йорке вместе с Терстоном Муром из Sonic Youth, Ником Зиннером из Yeah Yeah Yeahs и отцом панка Ричардом Хеллом, подошло к новому рубежу своей карьеры: большим концертам в Санкт-Петербурге и Москве, на которых они собираются писать концертный альбом и снимать фильм. По этому поводу Денис Бояринов обсудил с вокалисткой группы Сашей и гитаристом Денисом их поведение на сцене и советы Эдуарда Хиля.

— Раньше вы выступали в небольших клубах. Как вы решились на концерты в «Авроре» и YotaSpace?

Денис: YotaSpace давно предлагал нам концерт, но мы не хотели. Потом один крупный концертный промоутер предложил нам это сделать. Родилась идея с записью live-альбома, съемкой фильма-концерта и с краудфандингом. К сожалению, потом, как часто бывает, этот промоутер повел себя иначе, и условия изменились кардинально. Но назад дороги нет — отменять концерты мы не будем. Это непрофессионально.

Саша: Нам все задают вопрос: на фига вам эти концерты? Для нас совершенно несложно выступить в «Авроре» и YotaSpace. Но когда ты договариваешься об одном, а получаешь другое, я начинаю жутко злиться. Сейчас я работаю над тем, чтобы направить эту злость в нужное русло. Я доброй и веселой на сцену вообще не выхожу. Но в этот раз страшно себе представить, что за ком ярости выкатится на сцену.

— Вы не переживаете, хватит ли у вас энергетики на большой зал. Вы переживаете, что недостаточно людей придет на концерт?

Саша: Все упирается в рекламную кампанию. А реклама — это деньги, которых мы давно не видели… После каждого концерта к нам подходят люди и говорят: «Блин, чуваки, вы такие крутые. Вы должны на мировых площадках выступать. Что вы делаете у нас в Рязани?» Но, чтобы выйти на мировые площадки, нужны деньги. Нужно удариться в невероятную коммерцию, чего совершенно не хочется делать. Мне с подросткового возраста говорят: «Что ты такая дурочка? Сейчас с годик фигню попоешь — денег заработаешь. А потом на них будешь делать что хочешь».

— Что тебе предлагали петь?

Саша: Такой мрак — даже вспоминать не хочется. Мне 10 лет назад один продюсер говорил, сидя у себя дома перед YouTube: «Саша, ты не понимаешь, что нужно молодежи. А нужно ей вот это». И показывал мне клип La Roux: «Видишь, она поет, как будто ее тошнит. Это круто». А я в майке Sex Pistols приперлась с показа фильма «Контроль». И у меня в душе был бунт: я, говорю, молодежь, я знаю, что ей нужно. «Ладно, вырастешь — позвонишь». Прошло 10 лет — я расту, но отношения своего не изменила. А нам продолжают встречаться эти мужчины-продюсеры, которые говорят одно и то же. Слово в слово.

Я доброй и веселой на сцену вообще не выхожу.

Денис: Они в своем мире живут — конца 1990-х. У них своя реальность в голове.

— Какая была самая большая площадка, на которой выступали The Jack Wood?

Денис: Мы играли в «ГлавClub» на разогреве у The Offspring.

Саша: И это наша самая большая площадка? Какой отстой! Очень хотелось бы сказать «на Гластонбери», но там была небольшая площадка. А, например, в Перми на фестивале «Движение», где я харкала кровью и у меня был солнечный удар? Такая крутая история.

Денис: Там было меньше народу, чем на Offspring.

Саша: Я в детстве выступала перед огромной аудиторией. Я в шесть лет победила в телевизионном конкурсе и участвовала в детской шоу-программе пародий. Мы выступали, например, на юбилее у Эдиты Станиславовны Пьехи. Я выезжала на сцену на маленькой белой машине в шляпе с розовым пером и изображала Машу Распутину. Мой коронный номер — я изображала саму Эдиту Пьеху, в таком же парике и платье. Пела вместе с Боярским, Корнелюком и Хилем. А потом к нам выходила сама Эдита Станиславовна. Было круто. Это был бесплатный концерт на Дворцовой площади. Людей было столько, что не различить лиц. Эдуард Хиль был очень классный. Он мне говорил: «Журка, только улыбайся». Я, что мне несвойственно, все время ходила хмурая.

А в восемь лет я выступала в Кремлевском дворце. Я была Золушкой. За несколько секунд вступления мне надо было, задрав кринолин, пробежать полсцены (а она там 47 метров), остановиться в нужной точке и вступить со своей песней. Все девочки думали, что раз мы в Кремле, то президент обязательно увидит, как мы поем. Как Боженька, который все видит.

© The Jack Wood

— Эдита Станиславовна тебе не давала советов, как себя вести на сцене?

Саша: Нам с ней давали одинаковый совет: животик втянуть. Оказалось, что мы с ней на сцене одинаково его выпячиваем. Самый грамотный совет о поведении на сцене мне в детстве дал один актер: в пол не смотреть. Правда, сейчас, когда я ползаю по сцене, я это правило часто нарушаю.

— Когда The Jack Wood издадут свои альбомы на виниле?

Саша: У нас жестокие споры по этому поводу. Я всегда считала, что если выпускать не каждый альбом на виниле, а только один, то на нем должны быть вещи из разных периодов. Люди хотят услышать разное. А Денис категорически против этого.

Денис: Я — альбомный человек. Я не понимаю как можно вырывать песни из альбомов.

Саша: А я считаю, что все наши песни можно свести в один альбом — и это будет цельная запись.

Денис: Тут мы переходим к теме, что одна часть нашей группы хочет играть грязный, плохо записанный гаражный рок. А другая — атмосферную, мелодичную темную музыку (смеется).

Саша: Ты, конечно, сильно упростил.

<a href="http://jackwood.bandcamp.com/album/ritual">Ritual by The Jack Wood</a>

— А твоя версия событий какова?

Саша: Я была счастлива, что альбом «Ritual» мы записывали как ритуал — вдумчиво, въедливо, медленно. Оказалось, что проводить много времени на студии — это кайфово. Ты начинаешь там иначе существовать, иначе слышать свои песни. Ты внезапно полностью меняешь свои композиции. Но мне кажется, что было бы круто, если бы мы к этому альбому записали еще один — за неделю. Просто жахнуть рока и повеселиться. А следующий альбом снова будем три года писать. Чтобы каждая песня была по 15 минут.

© The Jack Wood

Денис: Из моего плейлиста уже давно ушли гаражный рок и лоу-фай, которые там были шесть лет назад. Я это сделал — мне уже неинтересно. Слышал группу OM? Они — блэк-металлисты, но у них есть два альбома, где они ушли от перегруженных гитар в нечто мантрическое и медитативное. Вот это круто. Я вообще улетаю по арабской, иранской, сирийской музыке.

Саша: Денис недавно психанул и сказал: я не понимаю, почему меня считают рокером, панком и бунтарем. Меня в седьмом классе били за то, что я в школу с буддистскими четками ходил. Он — человек тонкой духовной организации.

Денис: У нас в плейлистах какой только музыки нет — от джаза и блюза до Бьорк.

Саша: Это у тебя. У меня нет никакого плейлиста.

Денис: По твоей коллекции пластинок можно сделать какой-то вывод.

На фига мне Тина Тернер?

Саша: Там только *** (украденные. — Ред.) и подаренные.

— А где ты воровала пластинки?

Саша: Воровала не я. У меня с воровством не складывается. Но для меня друзья воровали. Такие пластиночные рыцари. Забегут, схватят, что первое попадется, и дарят мне, поскольку у меня есть проигрыватель. А потом думаешь: на фига мне Тина Тернер?

— Саша, а ты собираешься на концерте в YotaSpace бросаться в толпу?

Саша: Я никогда не собиралась это делать. Мне всегда казалось, что это пошлая затея. Так говнари только делают. Даже юбку не надеть. Но однажды это произошло само собой. Я не кидалась в толпу. Она сама меня схватила, подняла и отпустила. Видимо, мне понравилось это дело. Когда я в обычном своем состоянии, я понимаю, что этого делать не надо. Это небезопасно — с моей тяжелой обувью я постоянно прилетаю кому-нибудь по лицу. В этом состоянии неудобно петь. Тем более что люди умудряются потрогать тебя за самые различные места, что совершенно неправильно. Должна быть ди-стан-ци-я!

Денис: Сиганет сто процентов.





The Jack Wood выступают 10 июня в Aurora Concert Hall (Санкт-Петербург) и 16 июня в YotaSpace (Москва).

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