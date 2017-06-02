«Аркадий Коц» и «НУР». «Любимая и горькая земля»

В 2012 году режиссер-документалист Анна Моисеенко начала снимать фильм про памирского артиста и поэта Абдумамада Бекмамадова, живущего и работающего (сантехником, грузчиком, актером «Театра.doc» и прочее) в Москве. Она познакомила его с активистской музыкальной группой «Аркадий Коц», и в 2015 году состоялось совместное выступление певцов рабочего класса и памирских музыкантов в клубе «Мастерская». Теперь они записали концептуальный проект из двух альбомов. На альбоме «Аркадия Коца» «Любимая и горькая земля» — интернациональные песни про тех, кто лишен родины, крова, мирной жизни, постоянной работы, социальной защиты.

<a href="http://arkadiy.bandcamp.com/album/amara-terra-mia">Любимая и горькая земля / Amara Terra Mia by Группа Аркадий Коц</a>

На альбоме ансамбля памирских музыкантов «НУР» «Весна в Бадахшане» — нежная и отчаянная фольклорная классика, а также ее современные поэтические версии от Абдумамада. Есть и совместные композиции, одну из них мы представляем сегодня. Это итальянская песня, плач человека, который, уезжая на заработки, прощается с родиной и с любимой. Песню перевел на русский и исполнил вместе с Марией Богомоловой и Абдумамадом Бекмамадовым художник Николай Олейников, участник «Аркадия Коца» и арт-группы «Что делать?».

Премьера альбома состоится 4 июня на фестивале «Памир — Москва», организованном при поддержке Фонда Розы Люксембург в Музее Москвы. Там же — показ фильма Анны Моисеенко «Песни Абдула», а также дискуссии, выставки и не только. По словам участников «Аркадия Коца», идея фестиваля выражает принципиальную амбицию группы — «совмещать разные музыкальные и поэтические стили, социальные группы и аудитории во имя солидарности, равенства и межнационального мира».