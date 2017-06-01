Artemiev. «Канун конца начала»

Павел Артемьев мог бы играть на тромбоне в ансамбле Жанны Агузаровой или выступать на Дне города Ломоносова вместе с бойзбендом «Корни». Однако он выбрал свой путь актера и музыканта, чья инди-группа Artemiev представляет новый альбом «Канун конца начала», в котором есть и взрослая лирика под деликатный аккомпанемент струнных, и городская романтика в духе «Кино», и психоделические электронные экзерсисы.

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Павел Артемьев рассказал COLTA.RU о взрослении, смене звучания и отсылках к Ленинградскому рок-клубу.

— По твоим словам, у «Кануна конца начала» есть своя драматургия. Какую историю он рассказывает?

— История здесь описывается скорее музыкой, чем текстами песен. То есть работает она больше на эмоциональном уровне, на уровне чувств. Но, конечно, как в хорошей истории, здесь есть лирический герой, вместе с которым можно попробовать пройти путь, взросление, осознанность, поиск Бога. Думаю, что в диалоге с самим собой я пытался ответить именно на эти вопросы. Хороший ли конец у этой истории, мне пока неясно самому.

— «Канун конца начала» — концептуальный альбом? Его надо слушать целиком, не меняя порядка песен?

— Конечно, слушать его можно в любом порядке, я не могу никому навязать способ воспроизведения и надеюсь, что у слушателя появятся любимые песни, к которым будет желание возвращаться снова и снова, но общая картина и впечатление складываются только после прослушивания альбома целиком. Не перематывая и не перескакивая с половины песни на следующий трек. Каждый переход с песни на песню здесь продуман. Вплоть до пауз между номерами.

— Расскажи об авторе струнных аранжировок Саше Козловском. Как вы познакомились?

— С Сашей нас связывает Гнесинская школа. Мы учились в одном классе. Я на тромбоне, он на виолончели. Такая музыкальная дружба длиною в жизнь получается. Мы не первый раз делаем что-то сообща. Но на этом альбоме работа получилась объемнее и интереснее. Эта пластинка — коллективный труд, большую часть аранжировок мы придумывали вместе на репетициях, за исключением песни «В городе твоем», где вся работа над струнной составляющей была проделана Сашей и его талантом. Сейчас Саша — востребованный музыкант и помимо выступлений со мной играет в разных музыкальных коллективах, в том числе в группе Manizha. Очень его люблю и уважаю. Конечно же, благодарен ему безумно, как и всем, кто принял участие в создании этого альбома.

— Почему от живого звука, который преобладал на прошлых записях Artemiev, ты перешел к электронному?

— На самом деле, мне это хотелось попробовать довольно давно. Но, видимо, только сейчас дошло, как именно можно было бы это сделать. С каждой записью мы пробовали что-то новое, в этот раз решили изменить еще и звучание барабанов. За них у нас отвечает Олег Занин. Но я бы не стал называть этот альбом электронным: тут есть место жизни, живому звуку, дыханию. Я постарался высказаться немного шире, чем раньше. Отсюда и смена звучания.

— Альбом заканчивается психоделическим электронным сейшеном в песне «На тайгу». Как он записывался? Кто в Artemiev главный по электронике?

— Большинство электронных бесчинств — заслуга Антона Хабибулина. Все это Антон прекрасно умеет создавать с помощью гитары. И Moog (Сергей Хащевский), конечно, сыграл свою роль, думаю. Но смешно, что тебе сейшен показался исключительно электронным. Этот трек — самый «живой» на альбоме. Все записано в реальном времени и на живых барабанах (в этой песне).

— Как вы собираетесь играть новые песни живьем?

— Под эту пластинку состав пришлось значительно расширить. К нам присоединилась прекрасная актриса и певица Инна Сухорецкая, с ней мы вместе играем в спектаклях театра «Практика». На песне «Дождями» звучит саксофон Николая Моисеенко, он — крутейший профессионал. И, конечно, струнники. Думаю, что этим летом примерно таким составом мы и будем выступать.

— Расскажи про отсылки к Ленинградскому рок-клубу на новом альбоме. Почему они появились — ностальгия? Какая группа рок-клуба твоя любимая и почему?

— Более-менее явными отсылками я бы назвал песни «Сердце» и «В городе твоем». Если в первом случае это скорее БГ, то во втором, конечно, группа «Кино». Если ассоциировать героя альбома и его путь взросления со мной, то без Ленинградского рок-клуба обойтись было никак нельзя. Такая дань моему детству немного получилась в этих треках. Насчет любимой группы той эпохи — боюсь, что не буду оригинальным. В моем случае это Виктор Цой и «Кино». С возрастом понимаю, какие группы влияли на них, и это тоже мне очень близко. И, конечно, поэзия у Цоя очень сильная.

— На фестивале Beat Film Festival показывают документальный фильм о тебе «Artemiev: Интервью». Какой вопрос из тех, что в нем задают, тебе показался самым сложным и как ты на него ответил?

— Мы его снимали полгода. И главная ценность этого фильма для меня — что получилась хроника очень важного времени, там есть моменты, где мы действительно в первый раз разбираем песни с альбома. Мне это все очень дорого. Трогательный фильм получился. А вопросы я сейчас не вспомню уже, надо пересмотреть.





Презентации альбома Artemiev «Канун конца начала» пройдут 28 июня в Парке Горького (Москва), 1 июля на острове Новая Голландия (Санкт-Петербург), а 22 июля Павел Артемьев играет в Воронеже на фестивале «Усадьба Jazz».