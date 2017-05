Yana Blinder. «In the Dark»

Не побоявшись выступить за Россию на украинском телешоу «Голос страны», певица Яна Блиндер вернулась в Москву и выпустила долгожданный новый клип «Remind Me» и новый мини-альбом «In the Dark» с романтическими поп-песнями, которые живут в мире без предрассудков и политических границ. COLTA.RU поговорила с Яной Блиндер о том, как она решилась поехать в Киев, и о том, как эта поездка ее изменила.

Yana Blinder — «Remind Me»

— Как ты оказалась в Киеве?

— Мне написала один из администраторов программы «Голос страны». На украинском телешоу работают по системе поиска артиста. Они в него влюбляются и делают все возможное, чтобы артист к ним приехал. Они меня долго к себе звали.

— Почему ты сомневалась?

— Я еще не оправилась от русского «Голоса», где я хорошенько накосячила. И мне все говорили: зачем тебе ехать, ведь у России с Украиной конфликт. У кого-то даже возникли предположения, что меня позвали специально, чтобы прилюдно подставить в эфире, поскольку я из России. Им же в Киеве, по мнению некоторых, нечего делать, кроме как издеваться над русскими.

А с другой стороны, в моем плейлисте вся русскоязычная музыка — из Украины. Я уже больше года слушаю исключительно украинскую поп-музыку. Да и не только я: 70% поп-музыки, которую слушают в России, либо делают, либо исполняют украинцы. А я же работаю в музыкальной индустрии — пишу музыку для всяких поп-исполнителей и к рекламе. Так что меня в Киев тянуло по профессиональным причинам и из-за страшного любопытства.

Когда я решилась поехать на кастинг «Голоса страны», было уже поздно — сроки прошли. Потом я получила от них письмо, что у них маленький недобор участников и что у меня появился крошечный шанс запрыгнуть в последний вагон. Я прочитала это письмо вечером и легла спать. А утром меня одолела страшная жажда попробовать и переступить через всевозможные сомнения и предубеждения. Поэтому на последние деньги я купила себе билет в Украину, до конца не понимая, зачем я это делаю. Но когда я приехала в Киев — там начало происходить волшебство.

Yana Blinder — «In the Dark»

— В чем оно заключалось?

— Самое главное, что в Киеве я повторила ситуацию, которая была на российском «Голосе». На российском кастинге я пела «Rhythm of the Night», и после моего выступления стоя аплодировали все зрители, включая Юрия Аксюту (главный продюсер музыкальных и развлекательных программ. — Ред.). Но мне не дали исполнить эту песню на слепых прослушиваниях, мотивировав это тем, что публика к такому репертуару еще не готова. Мне долго не могли подобрать песню для исполнения. Даже у меня уже создалось впечатление, что я не умею петь. Сошлись на «Let It Be», которую я вообще не чувствовала.

На кастинге в Киеве я спела «No Woman No Cry» и «Rhythm of the Night», а через 15 минут мне сказали, что я в деле. Я на украинском «Голосе» расслабилась. Ведь все, что может произойти на этом шоу страшного, — спеть плохо, забыть слова, показаться идиотом — со мной уже случилось в России. Я увидела себя не с лучшей стороны, да еще и по телевизору. После того появления на «Голосе» я чувствовала себя на эмоциональном дне еще пару лет, хотя благодаря этому я смогла поработать над собой, над уровнем честности перед собой и перед аудиторией. Эта катастрофа неожиданно сработала как триггер, чтобы окончательно разобраться в себе и задуматься, кто я и зачем я пою.

Вообще это очень хороший конкурс. Он дает тебе понять, кто ты есть и чего ты стоишь. Многие участники «Голоса» ставят на него очень многое. У меня был другой случай. Для меня было главное — закрыть эмоциональный гештальт. Сделать так, как я изначально хотела в России. Когда я спела «Rhythm of the Night» на сцене «Голоса страны» во время репетиции именно так, как я хочу, с аранжировкой, которая была мне по душе, — со мной случилась истерика, я стала прыгать, падать на колени, кричать «Спасибо!» и через несколько минут, оставшись одна, проревелась от радости и поняла, что отпустила свою творческую трагедию двухлетней давности. У меня уже наступило полное удовлетворение от того, что это случилось. Я получила кайф от музыки, которого не получила на русском «Голосе», а кайф — это самое главное. После этого ко мне подошел креативный продюсер передачи и сказал: если к тебе на слепых прослушиваниях повернется жюри — можешь, пожалуйста, реагировать так же искренне, как ты реагировала сегодня перед маленькой аудиторией из продюсеров передачи? Я сказала: могу, если так себя почувствую. И я почувствовала — это было фантастически приятное ощущение. Сколько раз я ревела от радости на съемках «Голоса страны»!

Самый главный вывод из этой истории: если у тебя что-то не получилось — никогда не сдавайся и не оставляй это в прошлом. Пробуй, пока не получится, отдавай эмоциональные долги, живи в моменте, никогда не бойся и всегда будь собой несмотря ни на что, несмотря на давление со стороны социума или даже близких людей, которые хотят тебя оберечь от очередной возможной травмы.

Яна Блиндер на слепых прослушиваниях «Голоса страны»

— У тебя не было трудностей на «Голосе страны» из-за того, что ты русская?

— Ни единой. Напротив, у меня здесь возникли некоторые проблемы, а не там. Когда я выбрала в наставники Джамалу, я только потом вспомнила, что она — не просто победительница «Евровидения», а победительница «Евровидения» с песней про Крым. Менеджер, с которым я тогда работала, мне после этого прямо и сухо написал: «Это очень плохо». Мне, честно говоря, стало тогда очень страшно. От Джамалы я не слышала ни одного слова про политику. Хотя в это многим сложно поверить, но я с ней встречалась огромное количество раз и видела ее при разных обстоятельствах, она была настроена лишь на то, чтобы музыка звучала, голос пел и все было красиво. Она — большой профессионал и огромный фанат своего дела.

В России мне говорили, что я до четвертьфинала не дойду. Мол, никто в Украине не будет голосовать за русскую, поэтому меня сольют до прямых эфиров. Но я прошла до четвертьфинала, и у меня были все шансы пройти дальше, если бы с выбором песни сложилось иначе.

В некоторых киевских барах и ресторанах меня иногда, узнав, что я приехала из Москвы, угощали за счет заведения и благодарили за то, что я не побоялась приехать из России, чтобы поделиться своим творчеством в Украине. Поскольку многие этого боятся из-за огромного количества предрассудков. Мне говорили: передайте, чтобы нас не боялись. Расскажите, как у нас тепло на самом деле. Атмосфера в Киеве оказалась намного теплее, чем я ожидала.

И там, и здесь я рассказываю, что люди остаются людьми.

— Как ты сейчас связана с «Голосом страны»?

— Я ищу вокалистов из России и отправляю их на кастинг передачи. Самых интересных посылаю напрямую к креативному продюсеру, чтобы кастинг уделил им наибольшее внимание. Я стараюсь отыскать лучших, так как болею за следующий сезон и хочу, чтобы он оказался не менее ярким, чем предыдущий с моим участием. Конечно, мне приходится каждому объяснять, что Украина — это не страшно и что после участия в передаче они смогут дальше совершенно спокойно жить и играть концерты в России. Я выступаю этаким философским мостом между независимыми деятелями искусства и жителями украинской столицы. И там, и здесь я рассказываю, что люди остаются людьми. Просто мало кто осмелился, как я, проверить информацию на себе, чтобы далее открыто об этом говорить.

Я ни в коем случае не хочу влезать в дебри политических конфликтов, о которых мне мало известно, и четко позиционирую себя как аполитичного артиста. Я просто хочу, чтобы люди помнили, что есть любовь, и я, как человек мира, выросший и проживший больше половины своей жизни далеко от родины, увидевший мир и всевозможные его стороны с самого раннего детства, стараюсь мыслить глобально. У всех есть родственники. Везде. Надо стараться не терять трезвость и человечность. Мне важно напоминать об этом людям как в своем творчестве, так и в обычной жизни.

— Песни с нового мини-альбома «In the Dark» написаны под впечатлением от Киева?

— «In the Dark» была написана давно, но после «Голоса страны» я переписала вокал. «Be with Me» была написана очень давно, но мы с моим саунд-продюсером и соавтором Андреем Рыжковым переработали ее тысячу раз. «Make Me Confess» я написала на заказ, но у заказчика было к ней слишком много правок, и я решила оставить этого ребенка себе в первозданном виде. «Remind Me» я написала с подругой Аленой Морозовой еще в те времена, когда мы жили в хиппи-комьюнити в Баковке — в большом доме с музыкантами, репетиционной базой и бассейном. А самая последняя песня называется «Если ты сбежишь» — очень откровенная, на русском языке. Сначала я написала ее текст на английском, но Андрей перевел ее и немного перелопатил, добавив самые трогательные моменты от себя. В итоге мы плакали оба. Это была потрясающая картина — наша собственная песня тронула нас настолько глубоко, что мы не могли сдержать свои эмоции по этому поводу.

Я очень хочу петь на русском, все требовали от меня русских песен очень давно, но я решилась на этот шаг только тогда, когда это действительно родилось искренне. Теперь я готова продолжать.

Эти песни очень подходят друг другу — они про любовь, про призраков, единорогов и космос. Эти песни — Яна Блиндер как она есть. Я очень изменилась в Киеве — я позволила себе быть более хрупкой и открытой, хотя иногда это не совсем просто, если учесть агрессивный мир и социум, в котором мы живем.





Яна Блиндер благодарит Mama Ro Apartments за огромную помощь в съемках клипа.