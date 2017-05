Cruel Tie. «Life Is Laughing at Us and That's OK»

Под именем All Tomorrow's Parties группа из Ташкента когда-то получила Гран-при на фестивале «Индюшата». Сейчас они называются Cruel Tie, у них новый барабанщик, умеющий играть и на скрипке, и они только что выпустили дебютный альбом «Life Is Laughing at Us and That's OK», на запись которого собрали деньги краудфандингом. Под влиянием любимых американских эмо-панк-групп квартет шпарит срывающиеся на крик гимны о том, что «мне 20 лет и никого рядом нет», при этом они берут не только энергичными риффами, но и сложноустроенными композициями с внятными мелодиями. «Life Is Laughing at Us and That's OK» — это два шага вперед для перспективной группы и благая весть о том, что рок все-таки жив.

Руслан Тихонов, фронтмен Cruel Tie

Наша группа появилась в Ташкенте — почему-то нам показалась хорошей идея стать лучшей инди-рок-группой в Узбекистане. Через пару лет исполнения каверов мы научились писать собственные песни, а вот мест для их исполнения в городе уже не осталось. От творческого прозябания нас спас родной дед, оставивший в наследство маленькую однушку в Подмосковье. Так почти полным составом мы перебрались в Москву. Половину московского пути группа существовала под названием All Tomorrow's Parties — с этим именем мы получили Гран-при на кушнировских «Индюшатах», выступали на Motherland Summer и даже успели пошуметь на ночном замесе в «Солянке».

Но мы менялись, менялся материал, и от прямолинейного рока мы все больше отходили в сторону поп-андеграунда 90-х и эмо-ривайвла — так появился Cruel Tie.

Альбом «Life Is Laughing at Us and That's OK» готовился на протяжении полутора лет. И этот долгострой не состоялся бы без поддержки наших слушателей и близких людей, которые помогли нам успешно завершить краудфандинг-проект на сайте Planeta.ru. Альбом писался в московской студии Destroy the Humanity в четыре этапа на каждое время года (2016-го). После первых сессий мы неожиданно претерпели изменения в составе, и в группу влился новый ударник Влад Чернин, к которому пришлось привыкать. Позже это окупилось его мультиинструментализмом — в аранжировки добавились флейта, скрипка и клавишные. Сведением альбома занимался Йен Ван Опайнен, который до этого работал с нашей любимой группой The Hotelier, чью обложку с голыми стариками невозможно забыть. А на обложку попал ребенок нашей подруги, оставшейся в Ташкенте, — кажется, она идеально передает все эмоции, которые нас переполняют сейчас.

Если вам нравится альбом, обязательно дойдите 1 июня до его презентации в «Садах Бабилона» — и услышьте часть песен со второй пластинки из 2018 года.