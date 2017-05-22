Рояль во льдах

14 июня в Crocus City Hall выступит одна из наиболее коммерчески успешных американских кроссовер-групп The Piano Guys, выступавшая на инаугурации Дональда Трампа. На рояле и виолончели они переигрывают поп-хиты, комбинируя их с узнаваемыми темами из классических произведений, но прославились, в первую очередь, благодаря своим эффектным видеоклипам, которые снимали на Великой Китайской стене, у статуи Христа Искупителя в Рио и других необычных местах. Егор Антощенко побеседовал с режиссером клипов The Piano Guys Полом Андерсоном, который является создателем группы, и узнал подробности приключений их фортепиано в джунглях и среди льдов.

Для меня история The Piano Guys началась с моего магазина фортепиано. Я пробовал разные способы продавать инструменты в интернете: выкладывал видеоролики с пианистами, завел YouTube-канал, сайт. Сначала я познакомился с Джоном Шмидтом, который сейчас играет в The Piano Guys на фортепиано: мне хотелось снять его концерт в одном из театров. Затем он представил меня виолончелисту Стиву Шарпу Нельсону и Элу ван дер Бику, который аранжирует для группы музыку. Мы подружились и решили попробовать поработать вместе.

До работы с Piano Guys у меня не было обширного опыта съемки видео, и я до сих пор учусь чему-то, снимая клипы: открываю YouTube, узнаю, как делать какие-то спецэффекты. Раньше мы прибегали к помощи сторонних операторов, например, для съемки дроном, но теперь снимаем все вдвоем с моим помощником. Мне очень хочется выделять на каждый клип побольше времени. Снимать неделю или две, монтировать месяц — делать все с точностью так, как я задумал. Но приходится работать в жестких временных рамках: у нас же еще концерты, туры, записи — это отдельная и огромная работа.

Развитие группы было таким быстрым и стало занимать столько времени, что мне пришлось просто расстаться со своим магазином фортепиано. Я мог продать его за 750 тысяч долларов, может быть, даже за миллион. Но я просто закрыл магазин, оставив себе инструменты. У меня осталось около 30 фортепиано, которые можно использовать в клипах группы.

Мы постоянно ищем новые места для съемок. Если у ваших читателей будут идеи о сумасшедших местах в России, куда можно привезти фортепиано и снять красивый видеоклип, — это было бы просто здорово.

1. Рояль на вершине скалы

«Paradise»

Снято на юге Юты. Больше 61 миллиона просмотров

Мы сняли этот клип в середине января. На юге Юты довольно теплый климат — почти как в Лас-Вегасе. Но в тот день было все равно немного прохладно. Я живу всего в нескольких милях от горы, на которой происходит действие. Изначально мы хотели снимать этот клип на поле для гольфа: зеленая трава и красные горы позади. Но накануне этого мне позвонил мой друг и предложил полетать над этим местом на вертолете. И я увидел эту гору сверху и сказал: «Как здорово было бы поставить фортепиано на этой вершине!» Он ответил: «У меня есть еще один друг с вертолетом, он может нам в этом помочь». И когда музыканты приехали на съемки, они осознали, что придется подниматься на гору. Мы начали съемку, и я заметил, что у меня трясутся руки оттого, что я не ел весь день — мы в спешке забыли про еду. Но тот парень на вертолете слетал, чтобы купить нам ланч, — просто взял и приземлился на автостоянке перед забегаловкой!

Многие люди думают, что мы подолгу снимаем клипы, но мы стараемся работать быстро, чтобы провести побольше времени с семьями. Часто идеи рождаются как в случае с этим клипом — буквально на ходу. Бюджет этого видео составил всего порядка $3000.

2. Рояль во льдах

«Frozen»

Снято в ледяном замке в Юте. Больше 76 миллионов просмотров

Мы сняли этот клип за один день. Все началось с того, что мы с семьей просто поехали посмотреть на этот замок в выходные. Одновременно вышел диснеевский мультфильм «Холодное сердце» — и я подумал, что музыка из него неплохо бы сочеталась с видами этого места. Замок строили целых три месяца, собирали его из кусков льда один за другим — примерно по 5000 ледышек в день. Он не единственный в стране, подобный есть еще в Колорадо, в Висконсине — это такие места для семейного отдыха, проведения свадеб и так далее.

Съемки проходили в последние дни февраля, так что было не так холодно — думаю, около 0 градусов по Цельсию. Мы использовали два фортепиано: одно было сломано, оно просто выполняло роль ледяного арт-объекта. Второе, на котором играл Джон Шмидт, было подержанным — оно стоило порядка 10 тысяч долларов. Но потом нам пришлось покрыть его углеродной тканью, заменить всю «начинку», клавиши, которые испортились из-за температуры… Вообще мы редко используем списанные или подержанные инструменты в своих клипах. Съемки клипа проходили один день, на монтаж ушла неделя: даже если мы успеваем сделать все быстрее, то оставляем себе какое-то время для маленьких корректив.

3. Рояль в далекой галактике

«Cello Wars (Star Wars Parody)»

Снято на «зеленом экране». Больше 37 миллионов просмотров

Нам не пришлось платить огромные деньги компании Джорджа Лукаса за использование спецэффектов из «Звездных войн», потому что мы заявили в описании ролика, что это пародия на фильм. Если бы мы собирались издавать этот клип на DVD, нам пришлось бы заплатить за это — но на YouTube можно выкладывать пародии или, например, кавер-версии бесплатно. Зато нам пришлось заплатить за использование каждой музыкальной темы из «Звездных войн» — и их в этом ролике пять. К счастью, наш лейбл Sony Music помог получить разрешение на использование музыки Джона Уильямса.

Само видео было снято довольно быстро, всего за один день. Но мы потратили целых шесть месяцев на монтаж. Тогда с монтажом клипов The Piano Guys помогал Тел Стюарт, который изучал инструменты постобработки видео прямо по ходу работы. То есть уже на отснятом материале он учился рисовать световые мечи (их нужно было прорисовывать с помощью Photoshop в каждом кадре) — смотрел ролики в интернете, читал статьи о том, как это делается. Поэтому эта работа заняла такое огромное количество времени.

4. Рояль на Великой Китайской стене

«Kung Fu Piano»

Снято на Великой Китайской стене. Больше 18 миллионов просмотров

Сейчас мы выпускаем клипы, объединенные в серию «Чудеса света», и планируем снять по одному видео у каждого из семи великих мировых памятников. Она началась с того, что меня спросили в одном интервью: «Вы все время снимаете фортепиано в неожиданных местах: то на вершине горы, то посреди льдов. Где вы будете снимать в следующий раз?» А я взял и сказал, что мечтаю поставить его на Великую Китайскую стену. Если честно, то я и думать не мог, что это когда-нибудь случится. Но вышло так, что через цепочку знакомств нам удалось получить разрешение на съемку в Китае. Это была целая история. Мы наняли экспедиторскую компанию, чтобы доставить фортепиано к стене. Затем 25 китайских грузчиков тащили его по ступеням вверх — и подняли его примерно на 1000 ступеней. Нам дали на съемку всего шесть часов. Представляете, каково это — пролететь полмира ради того, чтобы поработать всего лишь полдня? Зато мы на удивление просто получили разрешение на съемку от властей. Обычно получить его — настоящая удача, я целыми днями сижу на телефоне, чтобы все в итоге сложилось. Не так просто приехать и установить фортепиано на знаменитый памятник культуры. Приходится приложить огромные усилия и уговорить очень многих людей.

5. Рояль в Петре

«Indiana Jones Rocks Petra»

Снято в городе Петра (Иордания). Больше 3 миллионов просмотров

Мы провели в Иордании всего пять дней, два из которых заняла дорога. Проблема с этим клипом была в том, что мы могли снимать только самым ранним утром и перед закатом. Во-первых, днем там нещадно светит солнце. Во-вторых, в парке полно народа — его проходимость порядка 70 тысяч человек. Наверное, я проспал за все эти пять дней всего семь часов: ночью нужно было заряжать батареи для камеры и дрона. Дрон вполне мог врезаться в скалу, потому что управлялся вручную, безо всякого GPS.

Один эпизод мы снимали на рынке, который находился в не очень благополучном районе. Стивен просто сел там со своей виолончелью, и мы начали снимать его и реакцию окружающих. В какой-то момент один парень попытался отобрать у меня кейс для виолончели. Атмосфера была немного нервная. Не знаю, угрожало ли нам на самом деле что-то серьезное, но во время работы там я чувствовал, что мы точно попали в переплет. В кадр попала грязная часть рынка, которую потом пришлось вычищать с помощью специальных эффектов, поэтому монтаж занял немного дольше обычного — две недели.

6. Рояль в джунглях

«Sarabande»

Снято в городе Чичен-Ица. Больше 4 миллионов просмотров

Это был, наверное, самый сумасшедший клип из тех, что мы сделали, — и я до сих пор не понимаю, как это получилось. Мы приехали в Мексику, не имея никаких подтверждений и согласований, и организовывали съемки буквально на ходу. Вся поездка заняла всего четыре дня: в первый мы планировали съемки, во второй начали снимать, одновременно думая, куда отправимся на следующий. Только личные знакомства помогли нам получить разрешение от правительства в такой короткий срок и установить фортепиано на фоне пирамиды Кукулькана. Нам невероятно повезло.

Кроме «столицы майя» Чичен-Ицы мы снимали часть этого видео в иммерсивном парке Xcaret, который находится прямо в джунглях: там можно покататься на плотах, посмотреть на Карибское море со смотровой башни, сходить в музей народного искусства. Попугаи и змея на фортепиано в этом клипе настоящие, медведя и обезьян нам пришлось вставлять из другой съемки на «зеленом экране». Мы просто не могли найти в Мексике подходящих животных — хотя, честно говоря, и медведя, который попал в клип, я бы поменял, если б мог.

За четыре дня мы очень утомились от жары и передвижений, к тому же нас искусали комары, и мы приехали домой в красных пятнах — возможно, отравились чем-то. Но я все равно вспоминаю об этом как о настоящем приключении.