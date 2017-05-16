Мэтью Шипп: «Ради этого я ем, сплю и живу»

22 мая, в день празднования 18-летия московского Культурного центра ДОМ, на его сцене выступит один из самых ярких и плодовитых дуэтов в области современной импровизации — американский пианист Мэтью Шипп и родившийся в Бразилии, а ныне живущий в США саксофонист Иво Перельман. Мэтью Шипп, уже неоднократно выступавший в ДОМе как соло, так и в дуэте, одинаково блистателен и в сфере спонтанной импровизации, и, например, в работе с диджеями и электронщиками. Кроме того, он работает куратором передового лейбла Thirsty Ear — правда, выпускать на этом лейбле альбомы с этого года прекратил, но завершил эту часть партнерства тонкой и полной скрытых уровней и подтекстов пластинкой «Piano Song». А на лейбле Leo Records у Мэтью Шиппа с Иво Перельманом в этом же году вышел целый семитомник импровизаций — дуэтом и в ансамблях побольше. Незадолго до концерта пианист поговорил с Григорием Дурново.

— В чем, на ваш взгляд, особенность вашего дуэта с Иво Перельманом?

— Главное — что Иво придает этому проекту крайне важное значение. Для него наши совместные выступления — это не просто рядовые концерты среди прочих. Он тратит много времени и сил, чтобы ближе познакомиться с людьми, с которыми играет, чтобы создать с ними музыкальные отношения. Так что, прежде всего, это настоящие взаимоотношения, а не просто концерты. Кроме того, у Иво свой собственный голос.

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— Можно ли сказать, что спонтанная импровизация для вас сейчас — одно из главных направлений? Как вы сочиняете? Часто ли вы исполняете произведения, созданные ранее?

— Я занимаюсь спонтанной композицией, это своего рода предмет, который я изучаю: я работаю и практикуюсь каждый день, разрабатывая методологию спонтанной композиции. Ради этого я ем, сплю и живу. Это дисциплина, язык, нечто, над чем я ежедневно тружусь. Иногда я исполняю композиции, которые сочинил до исполнения, так что в моей практике сочиненные заранее произведения, стандарты и спонтанная игра смешиваются в единое целое.

— По-прежнему ли вы работаете или планируете сотрудничать с музыкантами, использующими синтезаторы, электронику и программирование, с исполнителями хип-хопа?

— Нет. Сегодня я сосредоточился на акустическом джазе.

— Спонтанная композиция — это дисциплина, язык, нечто, над чем я ежедневно тружусь.

— Есть ли у вас любимый вид ансамбля? Что вы можете сказать об игре в дуэтах, в трио, в более крупных ансамблях?

— Сегодня я работаю только в трех форматах: с моим трио, соло и в дуэтах. Иногда я участвую в игре квартета или сочиняю что-то для большего состава, если мне поступает такой заказ, но основная моя работа сводится к соло, дуэтам и трио — в настоящее время мне лучше всего удается выразить себя именно в этих трех форматах.

— Кого вы могли бы назвать своими основными партнерами помимо Иво Перельмана и почему?

— Участников моего трио — Майкла Бизио и Ньюмена Тейлора Бейкера. Кроме того, есть ряд саксофонистов, с которыми я играю в дуэтах, но ни с одним нет той концентрированности, что есть в работе с Иво: это выражается и в количестве выпущенных нами дисков, и в намерении выступать. Но мое сердце не только с Иво, но и с ребятами из трио.

— Часто ли вы в последнее время выступаете не с музыкантами, а с представителями других видов искусства?

— Нет. Недавно было выступление с артистом в жанре spoken word, но обычно мне хватает стандартных джазовых форм.

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— Часто ли вы используете джазовые стандарты как элемент сольной импровизации?

— Да. Важной частью моих сольных выступлений является абстрактизация стандартов. Это помогает мне обновлять свой собственный язык и привносит в него новые элементы, позволяющие посмотреть на все в целом с новой точки. Я стараюсь подобрать стандарты, которые хорошо действовали бы в рамках моего собственного языка, а их абстрактизация становится чем-то вроде композиционного элемента.

— Альбом «Piano Song» — действительно ваша последняя запись на Thirsty Ear? То есть вы не планируете выпускать новые альбомы на этом лейбле? Если да, то почему?

— Да, это последний альбом на Thirsty Ear. С этим лейблом у меня были долгие отношения, но всему приходит конец. Сейчас, похоже, наилучший момент, и выбран наилучший вариант: я остаюсь на лейбле в качестве куратора раздела Blue Series, но собственные диски буду выпускать на других лейблах, в том числе на ESP. Просто на данный момент все, что лейбл Thirsty Ear мог предложить мне и что я мог предложить лейблу, достигло критической точки.

— В чем заключается ваша работа на лейбле как куратора?

— Я ищу новых артистов, с которыми можно было бы заключить контракт.

— Слушали ли вы чужую музыку в последнее время? Повлияло ли на вас что-нибудь?

— Нет, на то, чтобы быть в курсе всего, у меня не хватает времени. Но как куратор Blue Series я должен следить за тем, что происходит, и здесь я завишу и от того, что слышу от других. Если о ком-то много говорят, я понимаю, что мне нужно обратить на него внимание.