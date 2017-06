Бурбонный дневник

C 10 по 19 марта в техасском Остине проходит один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей SXSW (South by Southwest) со множеством концертов, технологических презентаций, кинопремьер и политических дискуссий. На протяжении ближайшей недели корреспондент COLTA.RU Егор Антощенко будет знакомить вас с его самыми интересными событиями.

Несмотря на немилосердный дождь, рядом со штаб-квартирой фестиваля — конференц-зданием Convention Center — можно наблюдать нескольких юношей и девушек почти без одежды, но с хэштегом #stripped на телах. Это флешмоб, посвященный реалити-шоу, которое компания Bravo выпустит на экраны этим летом: в первый же день участники лишатся всей одежды и (о ужас) даже смартфонов, а затем им будут возвращать по одной самой необходимой для них вещи в день. На подходе к Convention Center дорогу пересекает колонна девушек, одетых в одинаковые белоснежные чепчики и красные длинные платья, — тоже флешмоб, но посвященный премьере сериала «Рассказ служанки» по роману Маргарет Этвуд. Интересной, насыщенной жизнью живет город Остин во время фестиваля SXSW.

Немного неутомительной статистики: SXSW появился в 1987 году и на сегодняшний день превратился в настоящего монстра, раскинувшего щупальца по всему Остину. Около 2000 музыкантов из 60 стран мира. 85 мировых кинопремьер. Невообразимое количество спикеров, рассказывающих про технологические новинки и мир будущего. Столь же невообразимое количество спикеров, рассказывающих, как жить в эпоху «фальшивых новостей» и трамповской политической реальности. Вот лишь несколько характерных названий дискуссий: «Интернет-тролли: кормить или нет», «От мема до протеста: каков следующий шаг онлайн-активизма?», «Как починить Америку и перестать доламывать мир».

Музыкальная часть фестиваля начнется только через два дня, так что у меня есть время познакомиться с местной инфраструктурой. Дожидаясь встречи с одним из составителей музыкальной программы SXSW Тоддом Пакхейбером, захожу в Job Center, где посетителям предлагают вакансии и стажировки самые разные компании и организации. ЦРУ очень заинтересовано в хороших студентах (в первую очередь, программистах) и приглашает их на практику в Вашингтон, но оплачивает только небольшую часть расходов, а Вашингтон — город дорогой. Полицейский департамент Остина берет людей буквально с улицы — и, по словам стоящего у стенда полицейского, желающих столько, что через две недели после фестиваля все вакансии будут закрыты.

Двухметровый мужчина за сорок, Тодд Пакхейбер смотрит на окружающую уличную суету глазами человека, которого отвлекают от по-настоящему важных дел. Он — один из девяти букеров, работающих на SXSW на постоянной основе. В последние годы он и его коллеги получают 8—10 тысяч заявок от самих музыкантов и еще множество — от лейблов, менеджеров и букинг-агентств. «Мы, конечно, оцениваем группы по очевидным параметрам: есть ли у них сложившаяся аудитория, менеджмент, просмотры и прослушивания в интернете, — говорит Пакхейбер. — Но бывает так, что нам просто нравится музыка — и тогда мы даем музыканту шанс независимо от всего вышеперечисленного. Иногда у группы нет даже полноценного релиза, но она выступает на SXSW».

Тодд Пакхейбер на конференции MELA

Пакхейбер очень интересуется музыкой Пакистана, которая выживает в этой стране фактически чудом: в школах ее не изучают, клубы все время закрывают, а музыканты часто становятся мишенями для радикальных исламистов. Он сделал на фестивале уже два шоукейса с пакистанской музыкой, а в этом году вместе со своей командой подготовил «ответ» на временный запрет Трампа на въезд граждан из семи мусульманских стран: на шоукейсе Contrabanned выступят музыканты — уроженцы этих стран, которым повезло получить американский или канадский паспорт.

Проблемы с пересечением американской границы, с которыми в последнее время сталкиваются туристы, коснулись и музыкантов. Так, на SXSW не пустили недавно выступавших в России итальянских постпанков Soviet Soviet: по заявлению группы в Фейсбуке, музыкантов четыре часа допрашивали, надевали на них наручники, продержали ночь в тюрьме, а потом отправили назад в Италию. «Въехать в страну музыкантам в последнее время стало действительно сложнее, — комментирует Пакхейбер, — проблемы возникают и у граждан тех стран, с которыми у США действует безвизовый режим. Они обязаны получить разрешение на въезд в электронной системе ESTA и в последнее время все чаще сталкиваются с отказами из-за новых требований иммиграционных служб. Но мне кажется, что Soviet Soviet отказали потому, что у них были здесь назначены другие концерты. Пока ты не зарабатываешь концертами деньги — как в случае с шоукейсом на SXSW, — достаточно туристической визы. Но для тура в Штатах нужно оформить рабочую, иначе тебя могут просто развернуть на границе».

— Я что-то не знаю хороших музыкантов, которые поддерживают Трампа.

В этом году SXSW подвергся критике со стороны бруклинского музыканта Told Slant за то, что в контракте с музыкантами фестиваль пообещал информировать иммиграционные службы США в случаях, если обнаружит, что иностранная группа собирается предпринимать «действия, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на выступление на шоукейсе». Глава фестиваля Роланд Свенсон был вынужден извиняться за резкие формулировки в договоре и доказывать, что за 30 лет существования фестиваль никогда не «стучал» на музыкантов правительству. По его словам, эти предупреждения относятся к тем, кто будет намеренно использовать на концертах опасную пиротехнику или просто захочет кого-нибудь убить. «Мы уже очень давно предупреждаем музыкантов о том, чтобы они не делали чего-то противоправного и не давали коммерческих концертов без рабочей визы, — говорит Пакхейбер, — так что, думаю, тут дело исключительно в резком языке нового договора».

Поскольку противостояние интеллигенции и нового американского президента в последние месяцы получило необыкновенно высокий градус, я спрашиваю у Пакхейбера, пустят ли на фестиваль музыкантов, открыто симпатизирующих Трампу или, скажем, Путину. «Почему нет, — говорит он, рассеянно глядя куда-то в пустоту перед собой, — у нас нет идеологических установок. Если со сцены не будут звучать экстремистские лозунги — все о'кей. Правда, я что-то не знаю хороших музыкантов, которые поддерживают Трампа».

Проливной дождь застает меня на пути в магазин Twin Liquors, который специализируется на бурбонах и ржаном виски, — надо запастись чем-то на вечер. Укрыться приходится в маленьком клубе, где разговаривают об искусственном интеллекте и новых технологиях. Президент компании Jukedeck Эдвард Ньютон-Рекс ставит отрывки из электронных треков, сочиненных компьютерами за последние десять лет, — развитие композиторского мышления машины впечатляет. Но несмотря на то, что компьютеры уже научились обыгрывать человека в шахматы и го, писать музыку и рисовать картины, по мнению Ньютон-Рекса, появления «компьютерного Моцарта» или хотя бы «компьютерного Бибера» ждать не стоит. Потому что мы любим не только музыку, но и историю вокруг нее — биографии, характеры, казусы. И занимаемся творчеством не по чьей-то воле, а исключительно по собственной.

Оставшийся вечер проходит в чаду кутежа 6-й улицы, где громкая музыка играет из каждого бара. Заведение White Horse находится в 20 минутах от эпицентра веселья — но оно представляет Техас, каким все мы его знаем, а некоторые и любят. Солидные мужчины в стетсонах и цилиндрах на сцене играют старорежимное кантри на фоне алых «линчевских» портьер. Танцуют пары, бурбон чередуется с неизбежным крафтовым пивом, всем весело. На самой 6-й улице отчаянная конкуренция, во многие места не попасть из-за очередей, а вот металлическую группу, играющую каверы на Питера Гэбриела, можно послушать хоть у самой сцены. Конец вечера проходит в баре, название которого я уже не помню: помню только, что пивных кранов было очень много, площадка перед диджеем была в лужах и грязи (и это желающим танцевать никак не мешало), а кульминацией вечеринки стала песня «I Want It That Way» группы Backstreet Boys. Все-таки здорово, что, несмотря на политические потрясения и искусственный интеллект, обыгрывающий человека в го, на этой грешной земле остались какие-то незыблемые вещи. Солнце встает на востоке. Бурбон не теряет в градусе. Песня «I Want It That Way» (как и песня «Тучи» группы «Иванушки Интернешнл» в России) и годы спустя заставляет столь разных людей испытывать столь одинаковое стыдное удовольствие.