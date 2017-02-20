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Дайджест нашей музыки: январь

Что слушать за минувший месяц: Lisokot, Елена Черняк, Toucan Die, «Шесть мертвых болгар» и еще 6 новых альбомов

текст: Сергей Мезенов
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    1. Тати«Драма»

    «Драма» в заголовке второй пластинки певицы Тати — это, понятно, обстоятельства ее ухода с лейбла Басты «Газгольдер», за которым последовал официальный запрет на исполнение песен, написанных для певицы Бастой и Купе. Новый альбом, впрочем, ситуацию особенно не комментирует, но в то же время подчеркнуто рвет с прошлым под крылом Василия Вакуленко на уровне выбора материала — «Драма» целиком выполнена в духе меланхоличного песенного поп-хауса, популяризованного в прошлом году украинской певицей Луной. Общее настроение грустных послеполуночных танцев и узнаваемый разреженный звук выдержаны довольно точно, но сами песни красиво скользят по поверхности, не оставляя следов в памяти. Погрустить под эту пластинку в автомобиле, рассекающем мерцающий огнями ночной город, будет приятно, но ее чары рассеются в ту же секунду, как захлопнешь за собой дверцу.

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