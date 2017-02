Chkbns. «Bodyless»

Наши давние знакомые, петербургское трио Chkbns, в котором играют сестры Анелия (гитара, вокал) и Эмилия (барабаны) и их друг Слава (синтезаторы), выкинули гласные из названия, оформили отношения с лейблом Flowers Blossom In The Space и съездили в гастроль по Азии, побывав в Сеуле, Гонконге, Ханое, Гуанчжоу, Шанхае и Пекине. Но их музыка, слава богу, пока не сильно изменилась: все тот же ломкий и хрупкий звук, молодая энергия, подростковая романтика и туманные мечты в новом клипе «Bodyless», в котором появляется внезапный гость из прошлого — кассетный плеер:

— Один из главных героев клипа — кассетный плеер «Романтика». Это дань моде на кассетные релизы, ностальгия по детству или что-то другое?

— Симпатия к угловатому, а не к обтекаемому. И дань романтизму.

— Какие у вас были плееры в жизни и какую музыку вы слушали?

Слава: Плеер Panasonic. Слушал кассеты со сборниками, которые сам переписывал с нескольких кассет или катушек отца. Pink Floyd, «Space Opera» Дидье Маруани, Kraftwerk, Cerrone, Yello, Rockets. Пиратские сборники Radiohead, Nirvana, Rammstein, саундтрек «Матрицы», и была отдельная кассета с записями chip tune музыки; я знать не знал, как это назвать тогда, но писал на диктофон игровую музыку с консолей. Было роскошно.

Эмилия: Помню, как сильно хотелось слушать музыку, идя по улице, и как тогда это казалось невероятным! В скором времени мне подарили кассетник Sony. Мне нравилась музыка «Би-2» в то время, поэтому после школы я часто зависала в музыкальных палатках в поисках их новых сборников. У нас было полно других кассет дома, так как у нас был классный черный двухкассетный магнитофон. Ну, например, кассеты Nazareth, Black Sabbath или Боба Марли нашего отца, Nirvana, NIN или Marilyn Manson сестры. В моем плеере на то время максимум играли Nirvana и NIN из всего этого. Nazareth не воспринимался тогда и вовсе :).

Анелия: Ни кассетного, ни CD-плеера у меня никогда не было. Первый плеер появился в одиннадцатом классе, когда общедоступными уже стали плееры-флешки. Память у него была 128 Мб, приходилось пережимать песни в программе Soundforge. Думаю, на том плеере бывали Nirvana, Radiohead, Marilyn Manson, Placebo, Gorillaz, Cranberries, песни с радио, которые я находила в интернете по расслышанным словам, мои первые, слепленные во Fruity Loops, демки.

— Как вас занесло в Азию?

— По Азии мы гастролировали в составе шоукейса лейбла Flowers Blossom In The Space вместе с ребятами из I Am Waiting For You Last Summer. Это было здорово, надеемся повторить, да.

— Ближайшие творческие планы?

— 21 февраля мы поделимся песнями, записанными вместе с «Bodyless». Сейчас мы работаем над новыми песнями, которые собираемся записать летом. Весной выступим в Петербурге и поедем в небольшой тур по России.