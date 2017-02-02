rosemary loves a blackberry и возвращение VHS

rosemary loves a blackberry — это экспериментальный проект барабанщицы московского нойз-рок-трио «Фанни Каплан» Дианы Буркот, учившейся в Московском колледже импровизационной музыки и Школе Родченко. Она делает психоделическую электронику и кладет ее на видеоряд, записанный на VHS-кассеты (помните такие — из 80-х и 90-х?). Недавно один из ее треков вышел в сборнике «A Thousand Tones», выпущенном флоридским лейблом Elestial Sound. Диана Буркот должна была выступить с концертом на фестивале GAZE во Флориде, организованном Elestial Sound по случаю выпуска сборника, но не смогла приехать. Однако там показали ее мультимедийный проект «Песенка для животных Тео», который был выпущен на лейбле VHS Records, организованном ею вместе с Марией Анаскиной и издающем музыкальные фильмы на видеокассетах.

<a href="http://elestialsound.bandcamp.com/album/a-thousand-tones">A Thousand Tones by Rosemary Loves A Blackberry</a>

Диана Буркот об «эйфории» и фестивале GAZE

В сборнике «A Thousand Tones» — 40 треков в разных стилях: не важно, хип-хоп это, полевые записи или фолк. Музыка женщин со всего мира, всех возрастов, любой идентификации. Для меня это звучит как полная свобода от предубеждений, лекарство от ксенофобии. Кто бы что ни говорил, мир полон нетерпимости, и нужно продолжать широко обсуждать такого рода темы. Коррумпированная система власти, к примеру, — это ненормально. Подобные вещи не должны быть привычными — мир может быть лучше.

В сборнике представлен мой трек «эйфория», который построен на трансформации одного сэмпла, найденного в сети. В тот момент я была вдохновлена и очарована возможностью создания актуальной формы минимализма. Found footage давно стал одним из приемов, которыми я пользуюсь. Поэтому, когда была найдена программа cyan/n, а в ее базовой библиотеке (где всего-то около пяти сэмплов) был обнаружен звук — сейчас уже точно не помню, как он назывался, но что-то вроде «m_234567890», — мне очень захотелось поработать с ним. Сам трек получился фоновым, но очень атмосферным: под него здорово проснуться ранним летним утром и раствориться в душной, жаркой, немного странной безответственности.

Фестиваль GAZE, на который меня пригласили, организуется как женский праздник, своего рода правильное 8 Марта. Откровенно говоря, я чувствую некую усталость от гипертрофированности отношения некоторых женщин к силе вагины. Вместо движения за права и свободы всех, тотальное равноправие преобладает фанатичное стремление женщин сместить с гипотетического трона всех мужчин. Верю, что этот фестиваль — про разумную эволюцию экологической ответственности каждого.

© rosemary loves a blackberry

Диана Буркот о «Песенке для животных Тео»

В какой-то момент я была вдохновлена идеей о том, что художники могут использовать свою жизнь как материал для высказывания, например, вместо холста и красок. Я устроилась волонтером на выставку Тео Янсена «Кинетическая жизнь песчаных пляжей», которая проходила в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Было достаточно сюрно: огромное пространство со своей историей, повсюду песок, летает тополиный пух, вокруг бьются стекла — во время проведения выставки шла работа по реконструкции павильона. Это было очень по-русски, эклектично между собой замешено. Ближе к середине срока проведения выставки созерцание сменилось размышлением об оформлении увиденного, а затем и действием. Информации было много, и в итоге я решила сделать сборник из разных видеоформ — конечно, в переплетении с музыкой.

Так появился мультиформатный сборник «Песенка для животных Тео», в котором важную роль занимает фильм. Его задача — показать не расхожий романтический ореол работ Тео Янсена как пример отношения к искусству в целом, а окружающие выставку реалии: мирские проблемы смотрителей выставки, гастарбайтеров, охранников… обслуживающего персонала и посетителей выставки. Повествование о быте вокруг выставки ведется от первого лица.

Диана Буркот о симпатии к VHS-пленке и своем лейбле

VHS Records — это отдельный проект, который кроме прочего полноценно функционирует в качестве лейбла и всегда открыт для сотрудничества с межжанровыми артистами. У меня очень трепетное отношение к технологиям, неважно каким, одинаково интересны панорамные клипы или 16-миллиметровые фильмы. VHS-пленка является для меня ностальгическим и личным трансформатором состояния.

Сейчас все чаще люди чувствуют себя озабоченными собственными амбициями и быстро устают от эмоционального горения. Это связано в том числе и с технологиями. В 90-х люди имели возможность замедлить время, просматривая любимую кассету с фильмом по многу раз. Включать ее фоном, смотреть невнимательно, не боясь что-то упустить. Думаю, это придавало стабильности и умиротворения, в отличие от быстро и часто появляющейся информации в сети.

В данный момент на лейбле вышло три релиза. Мой фаворит — Zurkas Tepla. У Саши очень красивая мистическая музыка, тревожные образы. Его работа «In the Same Car» социальна, что мне симпатично. Конечно, мы все хотим сбежать от забот, но смотреть правде в глаза очень важно. Идеальное сочетание задумчивости и наполненной смыслом красоты.