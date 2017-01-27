Дайджест нашей музыки: декабрь

1. Земфира «Маленький человек»

Земфира в прошлом году заставила поклонников изрядно понервничать заявлениями о том, что сворачивает концертную деятельность, — мол, а что же останется-то тогда, если и концертов не будет, когда и так только на них и встречаемся? «Маленький человек» — своего рода развернутое извинение за лишний испуг (заканчивать с концертами певица все же не планирует), масштабный, длиной почти в три десятка номеров, живой документ с ее последнего одноименного тура, концерт целиком и россыпь живых бонус-треков. Давно озабоченная вопросами «уровня» и «качества», на «Маленьком человеке» Земфира демонстрирует и то, и другое — двухчасовой концерт отлично звучит, превосходно сыгран и в целом легко сойдет за уверенную заявку в звезды международного уровня наравне с лучшими стадионными исполнителями, что имеются в мире на сегодняшний день в наличии. Другое дело, что, вступая в эту воображаемую лигу, Земфира — по крайней мере, в записанной на этом альбоме версии, за концерты не скажем — попадает в ту же ловушку, в которой на десятилетия застряли многие другие поп-мастодонты стадионов. Проходя тщательную и зачастую довольно филигранную калибровку под нужный масштаб, ее песни приобретают в стати и эпичности, но теряют в деталях, нюансах, маленьких шероховатостях — что для певицы индивидуального и интимного, маленьких личных подробностей внезапно накрывшего большого и красивого кажется полной противоположностью всему тому, зачем ее песни вообще существуют на свете. Возможно, тут вопрос чистой математики: физически невозможно сказать самое главное, предназначенное для одного, десятку тысяч человек, не потеряв в убедительности. Но правда: превращение Земфиры в поздних U2 — может, и вполне закономерное, но все равно довольно грустное явление.