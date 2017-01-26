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Preview_cover_pictureМария Теряева. «Меринос» Preview_cover_pictureRaumskaya X Jekka. «Reflect Tomorrow» Preview_cover_pictureAmen 78. «Видеомонтаж» Preview_cover_pictureElektromonteur. «Самолет» Preview_cover_pictureNoize MC. «Грабли» Preview_cover_pictureKiller Honda. «Скверна» Preview_cover_pictureDzierzynski Bitz. «День рождения» Preview_cover_pictureЕвгений Гришковец и Naviband. «Колыбельная» Preview_cover_pictureLisokot. «Крот» Preview_cover_pictureАнтон Маскелиаде. «O» Preview_cover_pictureWET RED. «Caroline» Preview_cover_picture«И Борис Борисович может явить свой “zerolines”, и группа “Вежливый отказ”»
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Мария Теряева. «Меринос»

Размытый гендер, синтезатор Buchla и живые тромбоны на дебютном альбоме гитаристки

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Женя Филатова
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Мария Теряева, известная больше как гитаристка, игравшая в группе «Наадя», в конце зимы выпускает первый сольный альбом экспериментальной музыки, где ведущую роль играет модульный синтезатор Buchla. В композиции «Меринос» помимо Buchla есть только живые тромбоны и голос Вадика Королева из группы OQJAV.

Мария Теряева

На идею клипа вдохновила случайно увиденная фотография. На ней был очень гармоничный и яркий образ человека, гендерную идентичность которого сложно понять. В этом клипе отсутствует понятие пола, гендер размывается, становится совсем не важным. И здесь появляется еще один смысл — когда в Москве большую часть времени холодно и из-под одежды торчит только нос, совершенно невозможно понять, кто находится под всеми этими слоями снега, ткани, слов.

© Женя Филатова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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