Мария Теряева. «Меринос»
Размытый гендер, синтезатор Buchla и живые тромбоны на дебютном альбоме гитаристки
Мария Теряева, известная больше как гитаристка, игравшая в группе «Наадя», в конце зимы выпускает первый сольный альбом экспериментальной музыки, где ведущую роль играет модульный синтезатор Buchla. В композиции «Меринос» помимо Buchla есть только живые тромбоны и голос Вадика Королева из группы OQJAV.
Мария Теряева
На идею клипа вдохновила случайно увиденная фотография. На ней был очень гармоничный и яркий образ человека, гендерную идентичность которого сложно понять. В этом клипе отсутствует понятие пола, гендер размывается, становится совсем не важным. И здесь появляется еще один смысл — когда в Москве большую часть времени холодно и из-под одежды торчит только нос, совершенно невозможно понять, кто находится под всеми этими слоями снега, ткани, слов.
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