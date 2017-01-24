Raumskaya X Jekka. «Reflect Tomorrow»

Московская певица Jekka (Женя Недосекина), увлеченная новыми технологиями, и петербургский продюсер Глеб Raumskaya записали совместный мини-альбом, который хорошо вписался бы в звуковую дорожку к какому-нибудь научно-фантастическому фильму. Эта музыка о будущем, но в ней отчетливо слышны отголоски электроники 1990-х.

Jekka

С творчеством Глеба я была знакома давно, как-то наткнувшись на его музыку «ВКонтакте». Тогда я только начинала что-то продюсировать сама и по большей части сотрудничала с разными электронными музыкантами как вокалистка, а он уже вовсю выпускал музыку.

Так сошлось, что моя подруга Оля Максимова (OMMA) познакомилась с Глебом через Андрея Алгоритмика (арт-директор бара Dewar's Powerhouse и одноименной студии, на которой выпущен релиз). Они работали над совместным EP, а я в то время написала сингл и была в процессе создания клипа для него. Оля дала послушать мой трек Глебу и Андрею, и мы подумали, что было бы здорово сделать EP с нами тремя, чтобы у всех было по треку с Глебом и по сольному треку. В процессе работы стало понятно, что материал сильно различается, и было решено выпустить отдельные EP: один наш с Глебом и второй — Глеба и Оли.

Для работы над материалом с Глебом мы встретились, кажется, только один раз — все остальное время мы работали, перекидываясь сэмплами по сплайсу или Фейсбуку. Глеб очень быстро выдает идеи, и они у него достаточно сильные, а я работаю гораздо медленнее и поэтому все время думала, как бы за ним успеть. В итоге все как-то органично сплелось в целостную картинку — Глеб умело собирал из всех наработок пазл, и получался трек, на который потом накладывался вокал. А для трека «Slave for You» отправным материалом, наоборот, были мои вокальные наработки, которые потом слились с битом. Мне кажется, альбом получился и экспериментальным, и танцевальным одновременно, с очень интенсивной энергетикой. Это классно.





Глеб Raumskaya

Эти треки могли бы звучать в ночном клубе в каком-нибудь киберпанк-боевике. Я всегда обращаю внимание на такие моменты в фильмах. Интересно, как звучит будущее ). Люблю музыку момента. Делать пока хочется на все 100%. Релиз вышел именно таким — прямо здесь и прямо сейчас.

Приступая к работе, мы не планировали чего-то конкретного, просто делали то, что хотелось. Как только Jekka прислала записи вокала, музыка сама начала их обрастать. Я заканчивал работу над одним треком и тут же брался за следующий. Было невозможно остановиться.