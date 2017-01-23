Популярного инстаграм-блогера Тимура Юнусова, известного также как исполнитель Тимати, опять уличили в плагиате. Художник по свету группы «Би-2» Давид Мисакян выложил в YouTube ролик, где подчеркиваются очевидные сходства в визуальном оформлении шоу Тимати 2016 года «Олимп» и тура Twenty Thirteen знаменитой американской группы Nine Inch Nails 2013 года.

Ролик перепостило фанатское сообщество Nine Inch Nails, и на него с изумлением откликнулся человек, который придумал это решение, — арт-директор группы NIN Роб Шеридан. Написал: мол, какое бесстыдство. В комментариях к посту негодующие поклонники NIN спрашивают: какой нехороший («twat») человек это совершил?

Рассказываем: Тимати — октябренок русского рэпа, который начинал на подпевках у Децла (вы наверняка не сразу найдете его в клипе «Вечеринка»), выпускник «Фабрики звезд — 4», соавтор трека «Мой лучший друг — это президент Путин», заслуженный артист Чеченской Республики, человек, который со своего дебютного альбома «Black Star» сделал воспроизводство популярных образчиков американского рэпа своей творческой стратегией. Сравните, например, один из первых треков Тимати с оригиналом и один из последних хитов — с первоисточником. Больше примеров заимствований Тимура Юнусова можно найти хотя бы вот в этой статье. Собственно, поэтому люди, по-настоящему увлеченные хип-хопом, за рэпера Тимати не считают, несмотря на все его тщетные попытки предстать «русским Канье Уэстом».

У них Отис — у нас Утесов, у них белые футболки — у нас кумачовые рубашки, у них кола — у нас квас, у них Maybach — у нас танк.

Впрочем, критик скажет «плагиат», а поклонник — «русификация» или «импортозамещение». Самой элегантной попыткой Тимати перенести американские идеи на русскую почву стал клип «Утесов», где исполнитель пил квас «за Россию-матушку», танцевал с медведем и катался на танке под сэмпл из песни «Барон фон дер Пшик».

В этой песне и клипе Тимати вступил в заочный диалог со своими любимыми американскими рэп-героями — Jay Z и Канье Уэстом, которые сняли видео «Otis» на песню, построенную на сэмпле из баллады великого соул-певца Отиса Реддинга. Оцените красоту параллелей: у них Отис — у нас Утесов, у них белые футболки — у нас кумачовые рубашки, у них кола — у нас квас, у них Maybach — у нас танк:

В своем постмодернистском ответе Тимати зашел так далеко, что уже непонятно: шутит ли он и над кем? Его визитная карточка России в «Утесове» напоминает о том, как изображают русских персонажей в голливудских фильмах. А еще вспоминается другой клип о нашей стране, где танцевали медведи и катались на танках, но он был точно шуточный.

Можно было бы сказать, что, беззастенчиво переводя американские хиты на русский, Тимати действует в русле давней отечественной традиции. Советские ВИА из лучших побуждений русифицировали песни The Beatles, чтобы донести искренне любимую музыку до всех уголков одной шестой части суши. Русский рок начинался со старательного копирования английских и американских групп. Борис Гребенщиков и Майк Науменко переводили песни Боба Дилана и Марка Болана и исполняли их как свои. Да и песня «Барон фон дер Пшик» написана на мелодию идишского шлягера «Бай мир бисту шейн». Вот только это было еще во времена железного занавеса и до того, как СССР присоединился к Всемирной конвенции об авторском праве.

Самое странное, что Тимати, действующий как будто бы из-за железного занавеса, не хочет жить в изоляции — он ездит в Нью-Йорк и делает селфи с американскими рэперами. Он явно бы не отказался от равноправного общения с Jay Z, Канье Уэстом и лидером Nine Inch Nails Трентом Резнором. Неужели ему невдомек, что в эпоху глобальной прозрачности утаить, как он и его лейбл Black Star делают бизнес на репродуцировании чужих идей, невозможно? Или он рассчитывает купить международную репутацию на доходы от продажи товаров, у которых позаимствован даже логотип?



