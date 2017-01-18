Amen 78. «Видеомонтаж»

У группы «Обе две» появились ближайшие конкуренты — москвичи Amen 78, которые, по собственному определению, играют «апокалиптический поп», мешая женский вокал, виолончель и модные биты.

Amen 78 собрались в феврале 2016 года по счастливой случайности. Алина Данилова поспорила с другом на вечеринке, что запишет кавер на хит рэпера Скриптонита «Танцуй сама», призвала на помощь свою подругу Асю Канаеву, чтобы она подпела и подыграла на виолончели, а также Алексея Пономарева, фронтмена московской инди-группы «Пони». В итоге кавер был записан в течение нескольких часов на студии Gentle Music, продюсировал запись Сергей Подосинов. Трек разошелся по «ВКонтакте» далеко за пределами дружеского круга. После этого тем же составом была записана песня «Подзамочный город» — кавер сразу на несколько песен другого популярного рэпера Оксимирона. Видео на песню удалось снять в лондонском районе Кеннинг-таун, том самом, где жил рэпер и который он воспевал в своих ранних треках. Успешный релиз клипа «Подзамочный город» подтолкнул участников Amen 78 к тому, чтобы заняться в студии собственными песнями, — результатом работы стал мини-альбом «Невечер», вышедший в октябре 2016 года.

Клип на «Видеомонтаж» был снят в декабре на выставке «XYZT. Абстрактные пейзажи», которую привезли в Москву французские художники Адриен Мондо и Клер Барден. Оператор — Петр Суздальцев, продакшном видео занимались Алина Данилова и Виктория Коршкова.

Алина Данилова

Это такая мерцающая сказка о жизни. Когда все переходит наплывами друг в друга и фокус зрачков меняется пару раз в секунду — вот про такое состояние это все. Про состояние, когда ты «в дружбе с алко» со съезжающей крышей и так хочется сказать кому-то «снимай платье, снимай к черту», но чтобы это прозвучало изысканно.

Алексей Пономарев

«Видеомонтаж» был одной из первых песен, которые Алина с Асей показали нам с Серегой. Примерно тогда и появилось осознание, что Amen 78 — это нечто большее, чем просто одноразовый кавер-проект. Даже в акустике песня звучала довольно необычно из-за нестандартного размера, а когда появились все эти кислотные биты и дропы, стало совсем странно и классно.