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Проверено на младенцах

9 альбомов для детей, которые будут интересны их родителям

текст: Виталий Волк
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    Три месяца назад у меня родился сын. И, как ни банально это звучит, оказалось, что маленькие дети действительно часто просыпаются и очень громко кричат, а еще в самом деле успокаиваются и лучше засыпают под музыку. Но та детская музыка, которую советовал YouTube, не нравилась мне, а экспериментальное техно и фри-джаз не понравились ребенку. Тогда я решил найти альбомы, которые понравятся и мне, и младенцу, — здесь приведены 9 таких пластинок разных стран, времен и жанров, от 1960-х до XXI века, от мультяшного джаза до обезжиренных рок-хитов, от США до России.

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