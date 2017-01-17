Проверено на младенцах

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Три месяца назад у меня родился сын. И, как ни банально это звучит, оказалось, что маленькие дети действительно часто просыпаются и очень громко кричат, а еще в самом деле успокаиваются и лучше засыпают под музыку. Но та детская музыка, которую советовал YouTube, не нравилась мне, а экспериментальное техно и фри-джаз не понравились ребенку. Тогда я решил найти альбомы, которые понравятся и мне, и младенцу, — здесь приведены 9 таких пластинок разных стран, времен и жанров, от 1960-х до XXI века, от мультяшного джаза до обезжиренных рок-хитов, от США до России.