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Elektromonteur. «Самолет»

Брейк-данс, боль и душевные терзания русской интеллигенции в клипе московского синти-поп-дуэта

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Elektromonteur
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Московский дуэт Elektromonteur, состоящий из Михаила Борзенкова и Санчира Бадакова, называет себя «исполнителями синтетического шансона по заветам Брайана Ферри и Depeche Mode». В этом определении достаточно иронии, как и непосредственно в песнях Elektromonteur, которые явно написаны для танцев (иногда с самим собой), но в них есть и над чем задуматься. В новом видеоклипе Elektromonteur на песню «Самолет» действие происходит на одном ковре, но здесь достаточно пространства для трактовки: интеллигентный боксер и писатель танцует брейк-данс, пока самолет горит, а поэт стряхивает пепел. По мнению авторов, этот клип — конечно же, о душевных терзаниях русской интеллигенции.


Владелец ковра и поэт Санчир Бадаков

Этот известный в узких кругах ковер, совершенно спонтанно купленный мной на строительном рынке за безумные деньги, за последние четыре месяца видел и пережил многое. В том числе и танцы. Однако этот брейк-данс он должен запомнить надолго. Ведь им писатель, журналист, боксер и владелец книжного угла «Живет и работает» Денис Крюков пытался передать всю боль и душевные терзания русской интеллигенции. Капкан, безбожные песни, горящий самолет — прогноз неутешителен. Как только увидите огни, просто идите на свет.

Интеллигентный боксер и писатель Денис Крюков

В первую очередь хотел бы извиниться перед настоящими отцами советского олдскула: это все, чему я смог научиться в период с первого по второй класс. Впрочем, до сих пор (а сейчас особенно) брейк-данс — одна из немногих вещей в этой жизни, которые ставят меня на ноги. Иногда и на руки. Брейк, что, надеюсь, всем понятно, — это совсем не танцы, а образ мысли, который у меня максимально корявый.

Связать воедино брейк-данс, книги и горящий самолет — задача довольно сложная. Однако режиссеру данного кинополотна это, несомненно, удалось сделать. Мало того: в своей, абсолютно неподражаемой, манере. Я как человек, имеющий непосредственное отношение к книгам, всячески приветствую подобные инициативы.

Режиссер и оператор Михаил Борзенков

Пока снимал, сильно замерз.

Ковер

Безмолвствует.

 

 

 

 

 

 

 

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