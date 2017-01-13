Noize MC. «Грабли»

Первый в 2017 году клип Noize MC выходит 13 января, в канун старого Нового года. Он снят на песню «Грабли» с нового альбома «Царь горы», и, на взгляд артиста, это самая подходящая композиция к постотпускной меланхолии всех россиян. «Грабли», где рэпер обращается к Деду Морозу, — взрослая трагическая сказка о потерянном времени. История происходит в обычной российской квартире 31 декабря в разные годы жизни главного героя.

Иван Алексеев (Noize MC)

Для людей очень важно все-таки считать время. Нужны какие-то отчетные периоды. Вот это ощущение: «С понедельника возьмусь!» И Новый год — это такой глобальный понедельник. И, взявшись с понедельника за новую жизнь, к пятнице можно обнаружить, что ты опять в старом лупе. Человек остается ребенком на всю жизнь в том плане, что родители больше не влияют на твою жизнь так, как это было в детстве. А необходимость в ком-то, кто всегда поймет, за все простит и будет любить безусловно, — она никуда не девается. Каждому нужен Дед Мороз — или хотя бы надежда на то, что он есть...

Лена Грачева, режиссер

У каждого рефлексирующего человека бывают вот такие времена (той или иной степени продолжительности), когда ты в состоянии «а с нами ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет», но сам ты отчаянно пытаешься это поправить. Мир рассыпается на пиксели и не читаемые больше коды, а у тебя нет больше паролей к тому, как что-то чинить. Поэтому песня «Грабли» очень крутая именно фиксацией момента, когда, несмотря на какие-то большие внутренние усилия, ты все равно не преодолеваешь, не вывозишь, не справляешься: это очень важная точка любого кризиса. Тотальная неудача, доходящая до пика, после которой ты обычно все равно меняешься. И меняешься довольно значительно. И в этом изменяющем тебя опыте и есть надежда. Я больше двух лет жила с депрессией, поэтому клип для меня еще и очень личный. И сценарий поэтому придумался как-то легко. Это мой дебют. И символично, что, когда я прошла свои страхи и ошибки насквозь, судьба подарила мне шанс именно такую историю рассказать и для такой песни.





Новый альбом Noize MC «Царь горы» в iTunes