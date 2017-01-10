Killer Honda. «Скверна»
Таинственный ритуал в новом клипе гаражной рок-группы Найка Борзова. Премьера
Killer Honda — это группа, в которой Найк Борзов играет иронический гаражный рок вместе с Максимом Шевченко и Ариной Белых. Новый клип группы, готовившийся три года, тоже не стоит воспринимать слишком серьезно, хотя там фигурируют гроб, ритуальный костер, полуодетые женщины и Нечто:
От авторов
Идея клипа на песню «Скверна» пришла к группе Killer Honda после того, как режиссер Андрей Травин захотел выбросить гроб, лежавший у него в гараже несколько лет. Узнав об этом, музыканты сразу придумали историю о девушках, которые отказываются от всего нормального и естественного и убивают это в себе ради сверхъестественных парней. Для воплощения идеи Killer Honda пригласила своих подруг из альтернативного модельного агентства Creepy Sweets.
Клип снимался в поле, где за один день команда соорудила специальный помост и отсняла все сцены. «Особого сценария и тем более раскадровок у нас не было, — рассказывает барабанщик и солист группы Найк Борзов. — Все было на полную шару, и совершенно было непонятно, что получится в итоге. Но потусили мы славно тогда. Наверное, это основная причина, по которой мы смогли доделать этот клип только через три года после того, как его сняли».
Сценарий: Killer Honda
Режиссеры: Killer Honda, Андрей Травин
Операторы: Андрей Травин, Максим Алехин, Александр Вяткин, Владимир Куликов
Монтаж: Андрей Травин, Killer Honda
Постпродакшн: Killer Honda
В ролях: Killer Honda & Creepy Sweets models — Дженнет Мимун, Катя Серебрякова, Анна Ксенчук, Катя Браун, Саша Тау, Аня Галочкина, Вика Александрова
Понравился материал?помоги сайту!
Тест
Почувствуй себя классиком в специальном праздничном тесте, основанном на дневниках и письмах великих композиторов
новости
17:53Опубликован официальный документ о передаче Исаакиевского собора РПЦ
17:21Объявлены первые фильмы конкурсной программы Берлинале
15:24Украина запретила «Дождь»
14:48В ММОМА пройдет выставка графики Эдуарда Штейнберга
13:56Говорухин выступил против передачи Исаакиевского собора РПЦВсе новости