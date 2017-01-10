Killer Honda. «Скверна»

Killer Honda — это группа, в которой Найк Борзов играет иронический гаражный рок вместе с Максимом Шевченко и Ариной Белых. Новый клип группы, готовившийся три года, тоже не стоит воспринимать слишком серьезно, хотя там фигурируют гроб, ритуальный костер, полуодетые женщины и Нечто:

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Идея клипа на песню «Скверна» пришла к группе Killer Honda после того, как режиссер Андрей Травин захотел выбросить гроб, лежавший у него в гараже несколько лет. Узнав об этом, музыканты сразу придумали историю о девушках, которые отказываются от всего нормального и естественного и убивают это в себе ради сверхъестественных парней. Для воплощения идеи Killer Honda пригласила своих подруг из альтернативного модельного агентства Creepy Sweets.

Клип снимался в поле, где за один день команда соорудила специальный помост и отсняла все сцены. «Особого сценария и тем более раскадровок у нас не было, — рассказывает барабанщик и солист группы Найк Борзов. — Все было на полную шару, и совершенно было непонятно, что получится в итоге. Но потусили мы славно тогда. Наверное, это основная причина, по которой мы смогли доделать этот клип только через три года после того, как его сняли».

Сценарий: Killer Honda

Режиссеры: Killer Honda, Андрей Травин

Операторы: Андрей Травин, Максим Алехин, Александр Вяткин, Владимир Куликов

Монтаж: Андрей Травин, Killer Honda

Постпродакшн: Killer Honda

В ролях: Killer Honda & Creepy Sweets models — Дженнет Мимун, Катя Серебрякова, Анна Ксенчук, Катя Браун, Саша Тау, Аня Галочкина, Вика Александрова