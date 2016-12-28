Другой «Огонек»

В 2016-м с особым чувством вспоминали советские 60-е: выпускали книги, снимали сериалы, устраивали выставки и, конечно же, пели «старые песни о главном». Этот незабвенный новогодний телепроект (который стал вдвойне ретро — ему исполнилось 20 лет) задал стереотипный набор советских песен, всплывающих всякий раз, когда заходит речь о шестидесятых.

В этом праздничном плейлисте звучат другие 60-е — неочевидные: русифицированные бибоп и босанова, твисты и йе-йе, эстрадные песни в исполнении дружественных СССР иностранцев и советских вокалистов, по разным причинам преданных забвению в 70-х, вокальные ансамбли из Грузии, Азербайджана и Эстонии, детский хор, комические новогодние куплеты и одна из первых официальных попыток исполнить песню The Beatles на русском языке. Танцуем вместе!

Веселого Нового года и счастливого Рождества!

Трек-лист

Интро

Трио Виктора Прудовского — «Не грусти»

Гюлли Чохели — «Танцуем вместе»

Валерий Ободзинский — «Карнавал»

Оркестр Олега Лундстрема — «Добрая земля»

«Аккорд» — «Радуга»

Collage — «Linad Liulaskijalle»

«Гая» — «Лейли»

«Орэра» — «Хвастун»

Лидия Клемент — «Звезды в кондукторской сумке»

Мурад Кажлаев — «На катере»

Фрида Боккара — «Белый свет»

Рашид Бейбутов — «Счастье пришло»

Веслава Дроецка — «Чертово колесо»

Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Наталья Защипина и вокальный ансамбль «Улыбка» — «Новогодние куплеты»

Эмиль Горовец — «Трудный день»

Аида Ведищева — «Чет или нечет»

Жан Татлян — «Воскресенье»

Тамара Миансарова — «Ты лучше всех»

Аскольд Беседин — «Ты приснишься мне»

Майя Кристалинская — «Тропена когийре»

Муслим Магомаев — «Шехерезада»

Александр Зацепин — Твист из к/ф «Операция Ы»

Гюлли Чохели — «Дили-дили»

Араик Бабаджанян — «Год любви»

Детский хор ЦДЖ — «Приходите в лес на елку»

P.S. Если вам захочется продлить ретро-настроение, обратите внимание на нашу прошлогоднюю подборку «Споем про ёлочку!», которая задала тему альтернативного «Голубого огонька».