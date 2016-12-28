Другой «Огонек»
Русские бибоп, босанова, твист, йе-йе и «Битлз»: встречаем Новый год под неочевидную советскую музыку 60-х
В 2016-м с особым чувством вспоминали советские 60-е: выпускали книги, снимали сериалы, устраивали выставки и, конечно же, пели «старые песни о главном». Этот незабвенный новогодний телепроект (который стал вдвойне ретро — ему исполнилось 20 лет) задал стереотипный набор советских песен, всплывающих всякий раз, когда заходит речь о шестидесятых.
В этом праздничном плейлисте звучат другие 60-е — неочевидные: русифицированные бибоп и босанова, твисты и йе-йе, эстрадные песни в исполнении дружественных СССР иностранцев и советских вокалистов, по разным причинам преданных забвению в 70-х, вокальные ансамбли из Грузии, Азербайджана и Эстонии, детский хор, комические новогодние куплеты и одна из первых официальных попыток исполнить песню The Beatles на русском языке. Танцуем вместе!
Веселого Нового года и счастливого Рождества!
Трек-лист
Интро
Трио Виктора Прудовского — «Не грусти»
Гюлли Чохели — «Танцуем вместе»
Валерий Ободзинский — «Карнавал»
Оркестр Олега Лундстрема — «Добрая земля»
«Аккорд» — «Радуга»
Collage — «Linad Liulaskijalle»
«Гая» — «Лейли»
«Орэра» — «Хвастун»
Лидия Клемент — «Звезды в кондукторской сумке»
Мурад Кажлаев — «На катере»
Фрида Боккара — «Белый свет»
Рашид Бейбутов — «Счастье пришло»
Веслава Дроецка — «Чертово колесо»
Анатолий Папанов, Георгий Вицин, Наталья Защипина и вокальный ансамбль «Улыбка» — «Новогодние куплеты»
Эмиль Горовец — «Трудный день»
Аида Ведищева — «Чет или нечет»
Жан Татлян — «Воскресенье»
Тамара Миансарова — «Ты лучше всех»
Аскольд Беседин — «Ты приснишься мне»
Майя Кристалинская — «Тропена когийре»
Муслим Магомаев — «Шехерезада»
Александр Зацепин — Твист из к/ф «Операция Ы»
Гюлли Чохели — «Дили-дили»
Араик Бабаджанян — «Год любви»
Детский хор ЦДЖ — «Приходите в лес на елку»
P.S. Если вам захочется продлить ретро-настроение, обратите внимание на нашу прошлогоднюю подборку «Споем про ёлочку!», которая задала тему альтернативного «Голубого огонька».Понравился материал?помоги сайту!
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