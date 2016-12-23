Zap Mama: «Русский язык — один из моих любимых»

29 декабря в Международном доме музыки пройдет мини-фестиваль «Усадьба Jazz Zima», на котором крупнейший джазовый опенэйр напомнит о себе выступлениями Антона Беляева и Therr Maitz со специальной акустической программой и первым за долгое время концертом африканской певицы Мари Долн, основавшей вокальную группу Zap Mama. Уроженка Заира, перебравшаяся в Бельгию из-за гражданской войны у себя на родине, Мари Долн со своей группой стала настоящей сенсацией в мире world music еще в девяностых. В ее музыке в равных пропорциях смешались африканские вокальные традиции, джаз, соул и электроника. Пластинки Zap Mama издавал лейбл Дэвида Бирна Luaka Bop, а среди музыкантов, в разное время сотрудничавших c Мари Долн, были такие разные люди, как Дэвид Гилмор, Аланис Морисетт, Эрика Баду и великий диджей Карл Крейг. Накануне концерта Егор Антощенко связался с Мари Долн и расспросил ее о затянувшемся творческом отпуске и дальнейших планах.

Zap Mama — «Brrrlak»

— Вы давно не выпускали новых пластинок — семь лет, если я не ошибаюсь. Чем вы все это время занимались?

— Да, это так. В Европе последний альбом вышел в 2010 году, в Америке и остальном мире — в 2009-м. Понимаете, я работала без остановок и перерывов 25 лет подряд. Это мой первый отпуск. Я вернулась к нормальной жизни, семье. Моей дочери исполнилось двадцать, я стала проводить больше времени с ней — сейчас она живет сама по себе. Но музыку я тоже писала, конечно. Меня заинтересовало, как творческие люди получают вдохновение от обычной жизни, от похода на рынок за продуктами, разговоров с соседями, самых простых вещей… Сейчас у меня есть материал для трех альбомов, так что в следующем году я буду выкладывать сингл за синглом.

— Вы переехали из Нью-Йорка в Брюссель; как это сказалось на вашей жизни?

— Разумеется, здесь спокойнее. В Нью-Йорке ты постоянно тусуешься, встречаешь кого-то — в Брюсселе ты можешь заняться домом, частной жизнью. В 2014 году умерла моя мама, я решила, что в ее последние годы я должна быть рядом с ней столько времени, сколько смогу. Это еще одна причина, почему перерыв в моей карьере так затянулся.

— Как вы сочиняли музыку в это время, как выглядел сам процесс?

— Я всегда придумываю все партии голосом, a cappella. Ударные, бас, струнные — я пропеваю эти партии и пересылаю их музыкантам. А потом мы вместе решаем, как это все будет звучать.

— Вы еще преподаете вокал, у вас довольно необычная методика. Расскажите о ней.

— Я стараюсь сделать так, чтобы люди поняли, что голос — это универсальный инструмент, что он создан не только для мелодии в песне. Следующий альбом будет целиком исполнен a cappella — а на концертах я подключаю аудиторию: кто-то поет басовые партии, кто-то имитирует барабаны и так далее. На моих воркшопах люди чувствуют себя раскованно, потому что не каждый же может взять и выступить солистом. А мы даем любому человеку возможность занять то место в общем хоре, которое он сам захочет. Если ты чувствуешь, что ты крутой битбоксер, — пожалуйста. Если хочешь петь бас — отлично. Если считаешь, что ты универсален, то можешь ходить от группы к группе и пробовать себя в разных качествах.

Фрагмент воркшопа Zap Mama

— Какие люди к вам приходят?

— Самые разные — всех возрастов, полов и рас. В этом прелесть этих занятий. Конечно, на каждом конкретном воркшопе бывает по-разному: в UCLA в Лос-Анджелесе было больше молодежи, в Нью-Йорке — больше мужчин. Но люди самые разные.

— Музыка на ваших будущих трех альбомах будет разная стилистически?

— Первый будет ориентирован больше на молодую аудиторию, я бы назвала его стиль dance a cappella. Ну или для тех, кто в принципе ценит голосовую музыку. Живьем это будет напоминать то, что я делаю на своих вокальных воркшопах: люди будут танцевать и одновременно петь свои партии. На второй пластинке будут джаз и соул, сыгранные с традиционным бэндом. А на третьей — только вокал в сопровождении какого-нибудь одного инструмента, например, скрипки. Это будет тихая музыка, для дома. Немного боссановы, немного классики.

DJ Krush feat. Zap Mama — «Danger of Love»

— Похоже, у вас есть материал для любого заведения — клуба, концертного зала, камерной сцены.

— Да, причем на первом сингле мы записали песню в трех вариантах — a cappella, с электрической группой и в акустике. Я всегда любила переходить от одного жанра к другому. Некоторые люди концентрируются на чем-то одном, но мне интересно делать музыку и для вечеринки, и для спокойного домашнего прослушивания. Единственное, чего я не буду теперь делать, — это ездить в выматывающие туры по десять месяцев. С этим покончено, они не оставляют времени для жизни и сочинения музыки. Нескольких концертов в месяц вполне достаточно.

— В какую точку на Земле вы хотели отправиться с концертом или просто как турист?

— Меня очень интересует Азия — просто потому, что это совершенно другая культура, далекая и от африканской, и от европейской. Так что очень бы хотелось еще раз побывать в Японии. Недавно я была в Греции — это, конечно, тоже Европа, но в ней есть что-то отличительное, что-то особенное. И я обожаю Россию — ее архитектуру, людей. Они кажутся мне очень элегантными.

Когда меня спрашивают, какой мой любимый язык, я говорю, что на первом месте — португальский, а на втором — русский.

— Правда?

— Да! И русский язык — один из моих любимых. Когда меня спрашивают, какой мой любимый язык, я говорю, что на первом месте — португальский, а на втором — русский. Сочетания согласных, то, как вы произносите «р». У русского есть какой-то удивительный мелодизм, которого я больше нигде не слышала.

— Что вы исполните в Москве? Это ведь такой предпраздничный концерт, канун Нового года.

— У меня нет специальных праздничных песен, но в моей музыке самое важное место занимает голос, а пение с древних времен — одна из главных составляющих праздника. К сожалению, люди сейчас меньше поют, когда отмечают Рождество или Новый год; я стараюсь, чтобы на моих концертах они вспоминали, как это здорово — петь.

Zap Mama & Erykah Badu — «Bandy Bandy»

— Какие у вас вообще ощущения от уходящего года? Такое чувство, что мы шагнули в какую-то новую эпоху — Brexit, победа Трампа, усталость от глобализма, мультикультурализма в том виде, в котором он существовал в последние десятилетия.

— В то, что победил Трамп, невозможно было поверить. Я не могла заснуть до шести утра, звонила друзьям в Штатах, спрашивала: «Вы вообще голосовали?» Большая ошибка медиа была в том, что этот клоун не может выиграть в принципе. Наверное, поэтому многие не пошли голосовать — все считали, что выиграет Клинтон. Посмотрим, что будет дальше: мне не кажется, что Трамп действительно такой экстремал, каким его показывают американские СМИ. Медиа часто преувеличивают. Он наговорил много вещей, которые в Штатах казались немыслимыми, но у этой страны есть мощные институты. Вообще я не имею ничего против консерватизма — нет ничего плохого в том, что ты стремишься сберечь то, что строишь: свой сад, дом, семью и так далее. Другое дело — экстремизм. В Бельгии набирают очки крайне правые — но это происходит не от нетерпимости людей. Просто все напуганы террористическими актами, боятся мигрантов. С другой стороны, Бельгия не была бы такой богатой, если бы не ресурсы ее колонии Конго — уран, кобальт, золото и люди, человеческие ресурсы. У нас один мир — мы нужны друг другу.