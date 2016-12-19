Dzierzynski Bitz. «День рождения»

По традиции, которую нам не хотелось бы нарушать, мы представляем новый видеоклип прекрасной киевской группы, работающей в изобретенном ими жанре «новая эстрада». Для этого видео тоже стоило бы придумать отдельный жанр — «инстаграм-видео». Даже странно, что он появился только сейчас.

Войцех Дзержинский

Данное видео — плод нашего сотрудничества с минскими ребятами из DVAcine. Они предложили идею, организовали съемку, сделали монтаж и постпродакшн.

Наша финальная версия отличается от авторской — мы заменили несколько сцен и слегка перемонтировали клип. У ребят осталась своя версия, и по нашей договоренности они могут выложить ее на своем канале (информация для тех, кому это может быть любопытно).

Идея клипа мне видится довольно ясной. Пережитые воспоминания — это те же фотки из Инстаграма в голове. И чем они ярче, тем больше вероятность, что они снова всплывут в памяти. Лирический герой осознает прошедшие моменты и остается в итоге один на один среди бессчетного количества других важных эмоций, запечатленных в сознании этой и, может быть, других вселенных.