Все искусство — за десять дней

На открытии XI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета министр культуры Владимир Мединский заявил, что сочинский форум — «наш ответ Зальцбургу». Ну, это он, положим, погорячился. Но в одном он прав — тут тоже очень много всего происходит. Осилить всю программу и ее специализированные ответвления одному человеку нереально. Это и не предполагается. Слишком тут все разное. Сочинский фестиваль — это не единый десятидневный марафон, а, скорее, собрание клубов по интересам. Не все участники догадываются о существовании друг друга. Есть подозрение, что не обо всех участниках догадывается и сам Башмет.

Несмотря на то что возглавляет фестиваль знаменитый альтист, нельзя сказать, что музыка здесь — самое главное. Всяческие увертюры и каватины, в том числе с участием худрука и его трех коллективов («Солистов Москвы», «Новой России», Всероссийского юношеского симфонического оркестра, созданного в 2012 году), в программу встроены очень дозированно, максимально пестро и необременительно — как для слушателей, так и для музыкантов. Немножко рояля, немножко скрипки и виолончели, немножко попоем. Репетировать тоже будем немножко.

Тереза Салгейру © Алексей Молчановский

Зато помимо этого на фестивале чего только нет! И «Легенда о нефритовой заколке» в исполнении Национального театра Пекина, и португальский фаду с Терезой Салгейру, и американский джаз с Джейн Монхайт, и итальянская балетная труппа Мауро Бигонцетти, и театр Ленсовета с гоголевским спектаклем Юрия Бутусова, и кукольный театр Резо Габриадзе, и творчески переработанные Малер с Чайковским в музыкально-драматических композициях по мотивам «Маленького принца» и «Пиковой дамы», и советский мультик про Маугли с живым симфоническим оркестром на сцене. Михаил Ефремов и Константин Хабенский, Надежда Михалкова и Сергей Епишев, дудук, курай, цимбалы, кобыз, домра, горловое пение и контрабас-балалайка.

Джейн Монхайт © Алексей Молчановский

Специально для фестиваля современные композиторы массово пишут новую музыку. Внушительный список из десятков мировых премьер в багаже Башмета пополнится в этом году еще несколькими — на открытии фестиваля уже прозвучало сочинение Алексея Сюмака для солирующего альта (твердо играет одну и ту же бескомпромиссную тему) и камерного оркестра (устраивает вокруг нее деструктивный хаос). На концерте-закрытии 25 февраля ожидается Альтовый концерт Валерия Воронова. Но, пожалуй, лучше всего сумел поймать специфику этого с каждым годом все разрастающегося фестиваля близкий друг сочинского худрука — композитор Александр Чайковский. Его новое полотно, премьера которого состоится сегодня, — «Слово о полку Игореве» — написано для чтеца, солирующего альта, симфонического и народного оркестров.

Основная площадка фестиваля — монументальный Зимний театр со сталинской колоннадой, который гордо возвышается над морем и сквозь динамики празднично оглашает прилегающую площадь оперными хитами и напоминаниями о приближающихся президентских выборах. Но иногда полезно отойти в сторону. И тогда обнаруживается полная бескрайность происходящего.

Сцена из спектакля «Не покидай свою планету» © Алексей Молчановский

Вот в лифте гостиницы «Жемчужина» едет девушка, на майке которой написано: «Вы меня обижаете как читателя». «Это мне одна читательница так сказала», — с вызовом сообщает слушательница Зимней школы поэтов, тоже существующей в рамках фестиваля Башмета. Кульминация школы — поэтический турнир, в числе судей — уважаемые в литературном мире профессора Дмитрий Бак и Максим Кронгауз. Вот по непритязательному коридору местного училища пробегают юноши и девушки хорошей сценической внешности с ковриками для йоги в руках. На одной из дверей приклеена бумажка с надписью «Neil Shicoff» (знаменитый тенор), на другой — «Дмитрий Вдовин» (руководитель Молодежной оперной программы Большого театра). Йога молодежи положена после вокальных занятий с мэтрами.

© Алексей Молчановский

Еще в этом году тут Дмитрий Башкиров учит играть на фортепиано, показательный мастер-класс проводит Башмет, преподаватели флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны, трубы и ударных приглашены иностранные, также имеются департаменты композиции и народных инструментов. Около сотни студентов съехалось из разных стран. Публику готовят к правильной встрече с искусством Алексей Стеблев с целой командой специалистов из проекта Way2Art. Проводятся конференция по фестивальному менеджменту, композиторский конкурс, общедоступные лекции на разные темы культуры и искусства читают Ирина Антонова, Дмитрий Быков и т.д., работают школа молодых журналистов, фотошкола, лаборатория видеоарта…

Не очень понятно, как эта огромная конструкция плывет и не ломается. А также — куда она плывет.