 
10 сентября 2018МостыNEMOSKVA
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Элиза Р. Линн и Леннарт Вольф. «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир»

Участники кураторского дуэта KM Temporaer рассказывают о том, как превратить дом у бывшей Берлинской стены в известную галерею медиаарта

 
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Участники кураторского дуэта KM Temporaer Элиза Р. Линн и Леннарт Вольф рассказали 4 сентября в Хабаровске, что можно сделать из малопривлекательного городского пространства, примыкавшего к бывшей Берлинской стене, и как его превратить в успешную арт-институцию.


Лекция прошла в рамках лекционного цикла симпозиума NEMOSKVA — цикла, организованного при поддержке представительства Европейского союза в России.

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