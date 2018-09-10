Элиза Р. Линн и Леннарт Вольф. «Современное искусство: окно в постоянно меняющийся мир»
Участники кураторского дуэта KM Temporaer рассказывают о том, как превратить дом у бывшей Берлинской стены в известную галерею медиаарта
Участники кураторского дуэта KM Temporaer Элиза Р. Линн и Леннарт Вольф рассказали 4 сентября в Хабаровске, что можно сделать из малопривлекательного городского пространства, примыкавшего к бывшей Берлинской стене, и как его превратить в успешную арт-институцию.
Лекция прошла в рамках лекционного цикла симпозиума NEMOSKVA — цикла, организованного при поддержке представительства Европейского союза в России.Понравился материал?помоги сайту!
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