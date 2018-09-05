 
5 сентября 2018МостыNEMOSKVA
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Дитер Рулстрате. «Почему нам нужно искусство? Почему мы нужны искусству?»

Куратор Documenta 14 пытается ответить на самый фундаментальный вопрос, соединяющий искусство и человека

 
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Одним из гостей в лекционном цикле проекта NEMOSKVA стал художественный критик, экс-директор Музея современного искусства Чикаго, куратор Documenta 14 бельгиец Дитер Рулстрате.


28 августа он выступил в Иркутске с рассказом о том, что такое Documenta, и попытался наметить современные пути к ответу на старый, но всегда решаемый заново вопрос — о целеполагании искусства как такового.

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